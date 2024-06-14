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Spor

Anthony Nwakaeme yeniden Trabzonspor'da

20:05 - 14/06/2024 Cuma
Güncelleme: 20:33 - 14/06/2024 Cuma
Yeni Şafak

Trabzonspor, Suudi Arabistan ekibi Al-Fayha'dan ayrılan Nijeryalı futbolcu Anthony Nwakaeme'yi kadrosuna kattığını açıkladı. 35 yaşındaki futbolcunun sözleşme detayları belli oldu.

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Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor ilk transferini gerçekleştirdi.

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Bordo-mavililer eski futbolcusu Nijeryalı Anthony Nwakaeme'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

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NWAKAEME TRABZONSPOR İLE KAÇ YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI?


Trabzonspor, Nwakaeme ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı.

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Trabzonspor'un resmi hesabından duyurduğu paylaşımda Nwakaeme şu sözleri kullandı.

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"Merhaba, Nwakaeme burada. Bu fırsatla birlikte Başkan Ertuğrul Doğan'a Nevzat Kaya Bey'e ve 'Şampiyon hoca' Abdullah Avcı'ya bana ulaşmaları ve gelecek sezon Trabzonspor için tasarladıkları büyük planını benimle paylaştıkları için çok teşekkür etmek istiyorum."

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"Ayrıca büyük büyük teşekkürlerimi de benim "Aile" olarak nitelendirdiğim Trabzonspor taraftarına göndermek istiyorum. Çünkü hep benimle oldunuz, benden hiç vazgeçmediniz. Sosyal medyadaki bütün mesajlarınızı görüyorum ve her birinize desteğiniz için tek tek teşekkür ediyorum. Nwakaeme geliyor. Bize her yer Trabzon."

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 Süper Lig’de 2018/19 ile 2021/22 sezonları arasında en çok çalım atan oyuncu Anthony Nwakaeme’ydi.

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Al-Fahya'da bu sezon toplamda 27 maça çıkarken 6 gol atıp 5 asistlik performans sergiledi.


#Trabzonspor
#Anthony Nwakaeme
#Transfer
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