Archie Brown'dan flaş hamle! Anlaşma sağladı

Archie Brown'dan flaş hamle! Anlaşma sağladı

13:3213/10/2025, Pazartesi
G: 13/10/2025, Pazartesi
Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı 21 yaşındaki İngiliz futbolcu Archie Brown kariyeriyle ilgili önemli bir hamle yaptı.

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Fenerbahçe’ye katılan genç yetenek Archie Brown, kariyerinde yeni bir adım atarak menajerlik şirketini değiştirdi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; 21 yaşındaki İngiliz futbolcu, menajerlik hizmetleri için Ali Barat'ın sahibi olduğu Epic Sports ile iş birliği yaptı.


Epic Sports, Avrupa futbol piyasasında aktif rol oynayan ve birçok ünlü futbolcuyla çalışan bir menajerlik şirketi olarak biliniyor.

Genç futbolcu, görev aldığı karşılaşmalarda 2 gol ve 4 asist üreterek hücuma katkı sağladı ve teknik direktör Domenico Tedesco'nun sisteminde önemli bir rol üstlendi.

