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Arda Güler, Carlo Ancelotti’yi şoke etti: Maç sonu flaş açıklama!

Arda Güler, Carlo Ancelotti’yi şoke etti: Maç sonu flaş açıklama!

09:3024/04/2025, Perşembe
G: 24/04/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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La Liga’nın 33. haftasında Real Madrid, Getafe deplasmanında Arda Güler’in 21. dakikada ceza sahası dışından attığı müthiş golle 1-0 galip geldi ve lider Barcelona ile puan farkını 4’e indirdi. 19 yaşındaki milli yıldız, 77 dakika sahada kalarak 3 kilit pas ve %88 pas isabeti ile maça damga vurdu. Teknik direktör Carlo Ancelotti, maç sonrası milli yıldız hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte detaylar.

Real Madrid'in Getafe'yi mağlup ettiği maçta tek gol Arda Güler'den geldi. Karşılaşmanın ardından konuşan Carlo Ancelotti, "Arda Güler'in geleceği ileri mevkiden daha çok orta sahanın ortasında olacaktır. Oyun kuruculuktaki kalitesi olağanüstü." ifadelerini kullandı.


Arda'yı Getafe karşısında orta sahanın ortasında oynattığını ve Türk futbolcunun "çok başarılı işler yaptığını" kaydeden Ancelotti, "Kendi tarzıyla oynadı, kaliteliydi, sakindi, çok iyi oynadı. Çok kaliteli. 

Geleceği daha çok 4-4-2 veya 4-3-3'te orta sahanın ortasında olacak, daha ilerilerde değil. Oyunu kurmadaki kalitesi olağanüstü ve bunu gol pozisyonunda da gösterdi.


Diğer taraftan evet doğru, ikili mücadelelerde biraz etkisiz kalıyor. Ama kalitesi çok yüksek." ifadelerini kullandı.

Ancelotti, Getafe'ye karşı defansif bir futbol oynadıklarını, hücumda çok fazla etkili olamadıkları belirtti.

Madrid kentinin iki takımını karşı karşıya getiren derbi maçında Real Madrid'de ilk 11'de sahaya çıkan Arda Güler, karşılaşmanın 21. dakikasında ceza sahasının dışından sağ ayağıyla topu güzel bir vuruşla ağlara gönderdi.


İspanyol basını, daha çok sol ayağını kullanan milli futbolcunun "harika bir gol" attığını yazarken, Real Madrid'de futbolcu değerlendirmelerinde tek üç yıldızı kaleci Thibaut Courtois ve Arda Güler'e verdi.

Marca gazetesi, ligde 76 puanla lider durumda olan Barcelona'nın 4 puan arkasında ikinci sırada kalmaya devam eden Real Madrid'in şampiyonluk yarışını sürdürmesine atıfta bulunarak, internet sayfasında "Arda ligdeki hesapları dondurdu" başlığını attı.


Yapılan yorumda, Türk futbolcunun ilk yarıda "sağ ayağıyla füze gibi bir vuruşla çok güzel bir gol attığı ve takım arkadaşlarına yardımcı olarak, sahada istediği yeri bulduğu ancak ikinci yarıda ise oyuna girmekte zorlandığı" ifade edildi.



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