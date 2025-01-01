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Arda Güler: 'Daha fazla kupa kazanabilirim'

Arda Güler: 'Daha fazla kupa kazanabilirim'

Haber Merkezi
14:081/01/2025, Çarşamba
G: 1/01/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Real Madrid'in kulüp kanalına konuşan Arda Güler, hedefleri üzerine açıklamalarda bulundu. Yıldız oyuncu, yeni sezonda daha fazla kupalar kazanmak istediğini ifade etti.

LaLiga devi Real Madrid'de forma giyen Arda Güler, kulüp kanalına açıklamalarda bulundu.

 A Milli Takım'ın yıldız oyuncusu yeni sezondaki hedefleri ve kupa isteği için konuştu.

Arda Güler açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Taraftarlar her zaman bizi desteklemeye geliyor. Biz de onlar için oynuyoruz."

İlk sezonunda 5 kupa kazandığına dikkat çeken genç futbolcu, "Umarım daha fazla kazanabilirim. Gelecek sezon da aynı başarıları kazanmak istiyorum" dedi.

Arda Güler, İspanyol devinde Şampiyonlar Ligi ve LaLiga dahil 5 kez kupa sevinci yaşadı.

Milli yıldız, bu sezon 14 maçta görev yaptı, bunların 6'sına ilk 11'de başladı. 1 gol atan Arda, 3 de asist yaptı.

#Arda Güler
#Real Madrid
#La Liga

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