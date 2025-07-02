Arda Güler takım arkadaşıyla kavganın eşiğinden döndü: İşte gündem olan o görüntü

"Yine bir Bellingham-Arda tartışması olmuş. Futbolda bunlar normaldir. Ama Bellingham ile Arda arasında bu çok yaşanmaya başlandı. Daha geçen maçta yine oldu. Bellingham çok konuşuyor. Arda da hiçbir zaman susacak pısacak bir karakter değil."







