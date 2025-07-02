Arda Güler takım arkadaşıyla kavganın eşiğinden döndü: İşte gündem olan o görüntü

Real Madrid forması giyen Arda Güler, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Juventus ile oynanan maçta takım arkadaşıyla hararetli bir tartışma yaşadı. Sosyal medyada gündem olan o anlar sonrasında Arda Güler'e çok sayıda destek mesajları atıldı.
FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Arda Güler ile Kenan Yıldız'ı karşı karşıya getiren maçta gülen taraf Real Madrid oldu.
Eflatun-beyazlılar, Miami'nin Hard Rock Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 54. dakikasında Gonzalo Garcia'nın golüyle maçı 1-0 kazandı.
Juventus'u tek golle geçen İspanyol ekibi, turnuvada adını çeyrek finale yazdırdı.
Arda Güler ve Kenan Yıldız maça ilk 11'de başladı. Kenan 71. dakikada yerini Teun Koopmeiners'e bırakırken, Arda Güler de 77. dakikada Luka Modric ile yer değiştirdi.
Real Madrid'de Arda Güler'in maç içerisinde takım arkadaşıyla yaşadığı gerginlik ise dikkati çekti.
Maç içerisinde bir pozisyonda Jude Bellingham, Arda Güler'e çıkıştı. Milli futbolcumuz, İngiliz yıldızın ısrarlı tepkisine ellerini iki yana açarak isyan etti.
İkili arasında yaşanan hararetli tartışma sosyal medyada gündem oldu. Taraftarlar, Arda Güler için destek mesajları paylaştı. İşte onlardan bazıları:
"Real Madrid - Juventus maçında Arda Güler ile Jude Bellingham tartışıyor. Kendini ne sanıyorsun Jude."
"Yine bir Bellingham-Arda tartışması olmuş. Futbolda bunlar normaldir. Ama Bellingham ile Arda arasında bu çok yaşanmaya başlandı. Daha geçen maçta yine oldu. Bellingham çok konuşuyor. Arda da hiçbir zaman susacak pısacak bir karakter değil."
"Bu balon Bellingham hep ters yapıyor, küçümsüyor zaten bizimkini, artist."
"Maçın ilk dakikasından itibaren Bellingham, Arda Güler'i hedef aldı. Kıskançlığı açıkça düşmanlığa dönüştü. Bu ilk değil, geçen sezon da olmuştu. Yetkililer şimdi harekete geçmeli. Arda gibi yükselen bir yeteneğe bu muamele kabul edilemez."
"Bellingham, pabucu dama atılacak diye maçta Arda Güler'e el kol hareketi yapmış. Arda'nın özgüveni yerine geldi diye hepiniz rahatsız olmaya başladınız."