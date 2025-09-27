Arda Güler'in gol sevincindeki görüntü tartışma çıkardı

Yeni Şafak
21:1227/09/2025, Cumartesi
G: 27/09/2025, Cumartesi
<p>Real Madrid'in Atletico Madrid derbisinde milli futbolcumuz Arda Güler özellikle ilk yarıda gösterdiği performansla büyük beğeni topladı. </p>
Real Madrid'in Atletico Madrid derbisinde milli futbolcumuz Arda Güler özellikle ilk yarıda gösterdiği performansla büyük beğeni topladı.

Milli futbolcumuz Arda Güler'in takımı Real Madrid, Atletico Madrid'e karşı çıktığı derbi mücadelesini 5-2 kaybetti. Maçta 1 gol atan 1 de asist yapan Arda Güler'in bir görüntüsü İspanya basınında tartışma yaşattı.

Milli futbolcumuz Arda Güler, Madrid derbisinde takımı kaybetmiş olsa da önemli istatistikler ortaya koydu.

Arda Güler ile ilgili İspanya basınında tartışma çıkartan konu ise gol sevinci esnasında yaşanan olay.

Arda'nın golü sonrasında Real Madridli futbolcuların büyük bir çoğunluğu pası veren Vinicius'un yanına koştu.

Mbappe ve Bellingham'ın gol pasındaki çabası sebebiyle Vinicius'un yanına koştukları belirtilse de bu durum bazı Real Madridliler arasında rahatsızlık yaşattı.

Mbappe'nin ardından Bellingham da sevince ortak oldu.

Arda Güler'in sevincinde milli futbolcumuzun yanına Uruguaylı Valverde koştu.

Arda Güler'in gol sevincinde yaşanan bu görüntü "Real Madrid içerisinde bölünme mi?" var tartışmalarının yapılmasına neden oldu.

