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Arda Güler'in golü sonrası takım arkadaşının görüntüsü dikkati çekti: Sanki kendi kalesine attı

Arda Güler'in golü sonrası takım arkadaşının görüntüsü dikkati çekti: Sanki kendi kalesine attı

16:294/05/2025, Pazar
G: 4/05/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler, Celta Vigo ağlarını şık bir vuruşla havalandırdı. Eflatun-beyazlıların gol sevincinde bir ismin tavırları tepki çekti.

Real Madrid'de milli futbolcumuz Arda Güler, La Liga'nın 34. haftasında oynanan Celta Vigo maçına ilk 11'de başladı.

Arda Güler, karşılaşmanın 33. dakikasında çok şık bir gole imza atarak takımını öne geçirdi.

Takım arkadaşları golün ardından Arda Güler'i tebrik ederken bir ismin görüntüsü dikkati çekti.

Gol sevincinde takım arkadaşlarının hepsi ellerini havaya kaldırırken, Kylian Mbappe'nin ise sakin kaldığı görüldü. 

Fransız yıldızın, yanından geçen Arda Güler'in eline sadece 'çak' yapmakla yetindiği görüldü.

Mbappe'nin bu tavrı Türk futbolseverlerin dikkati çekti. İşte sosyal medyada yapılan yorumlardan bazıları:

Arda Güler, maçın ilerleyen dakikalarında Kylian Mbappe'ye şık bir asist yaptı. Fransız futbolcu attığı golün ardından kendisine koşan Arda Güler'le bu sefere daha samimi bir görüntü verdi.

#La Liga
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#Arda Güler
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