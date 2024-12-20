Arda Turan neden kırmızı kart gördüğünü açıkladı

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Fenerbahçe beraberliği sonrası konuştu. Kırmızı kartla oyundan atıldığı pozisyonu değerlendiren Turan, dördüncü hakemi işaret etti.
Trendyol Süper Lig 17. haftasında Eyüpspor sahasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
'Fenerbahçe'ye az pozisyon verdiğimizi düşünüyorum'
"Maximin oyuna girdiğinde Ampem'i ikili sıkıştırmaya gönderdik. Bizim için cesaretli olan Dorukhan'ın yerine Emre Mor'u almamız oldu. 1 puan aldık ama oyun olarak kazanılmış bir 3 puan. Jose Mourinho gibi büyük bir teknik direktöre karşı mücadele vermek benim için çok iyi öğreti oldu. Fenerbahçe'ye az pozisyon verdiğimizi düşünüyorum. Puan kaybettikleri diğer maçlarda çok pozisyon bulmuşlardı. Ben oyuncularımla gurur duyuyorum."
'Bizim ispatlayacağımız bir şey yok'
"Daha önce 'orada oynadı' gibi söylemler çocukları çok üzüyor. Bizim ispatlayacağımız bir şey yok. Bizim ne olduğumuz bellidir, rica ediyorum oyunu saha içinde bırakmaya çalışalım."
'Başka şekilde yenemezsiniz Fenerbahçe'yi'
"Fenerbahçe ve Mourinho'ya karşı ekstra motivasyon olmaz mı? Fenerbahçe az gol yiyor. Maximin nasıl hücumda etkiliyse oradan delmeye çalıştık onları. Başka şekilde yenemezsiniz Fenerbahçe'yi."
Beşiktaş'a gidecek misiniz?
"Beşiktaş'a saygısızlık olur bunu burada konuşmak. Ben Eyüpspor'un teknik direktörüyüm. Ben hayatım boyunca Galatasaraylı olduğumu söyledim zaten."
'Benim oradaki itirazım...'
"İlk yarının sonunda Caner'in suratına bir vurma var. Benim oradaki itirazım; faule değil, 4. hakeme neden telsizden söylemiyorsunuz?"