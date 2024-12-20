Arda Turan neden kırmızı kart gördüğünü açıkladı

'Fenerbahçe'ye az pozisyon verdiğimizi düşünüyorum'

"Maximin oyuna girdiğinde Ampem'i ikili sıkıştırmaya gönderdik. Bizim için cesaretli olan Dorukhan'ın yerine Emre Mor'u almamız oldu. 1 puan aldık ama oyun olarak kazanılmış bir 3 puan. Jose Mourinho gibi büyük bir teknik direktöre karşı mücadele vermek benim için çok iyi öğreti oldu. Fenerbahçe'ye az pozisyon verdiğimizi düşünüyorum. Puan kaybettikleri diğer maçlarda çok pozisyon bulmuşlardı. Ben oyuncularımla gurur duyuyorum."



