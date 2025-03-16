Arda Turan'dan şaşırtan açıklama: "Doğru mu, değil mi bilemiyorum!"

"Göztepe ön alan baskısı yapıyor"





"Göztepe'nin ön alan baskısı yapan bir takım olduğunu söyleyen Turan, "Şiddetli baskı yapıyor. Biz de oyunu çeşitlendirerek her zamanki pas başlangıcımızı farklı yöne iterek onları zor durumda düşürmeye çalıştık. Zaman zaman pas yaptık, zaman zaman bekleri derine gönderdik. Kenarlarda tek oyuncular olduğu için zaman zaman da savunmanın arkasına doğru uzun toplar attık. Bunda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum. İkinci yarıya gelince de Ruben ve Umut Meraş'dan daha cesaretli oynamasını istemiştim. Oradan bir pozisyon bulduk. Bunu da gole çevirdik. Erken bir penaltı golüyle geriye düştük ama Göztepe, sahipsiz topta, ikili mücadelede iyi bir takım. Taçları, kornerleri çok etkili kullanan bir takım. O yüzden bu maç taktikten daha çok temas futbolda birebir dediğimiz futbolun temeline inen bir maçtı. Oyuncularım bugün buna hazırdı. Sonrasında 10 kişi kaldık. Kısa rotasyonla muhteşem mücadele ediyorlar. Onlar için söyleyebileceğim tek şey, onlarla gurur duyuyorum. Muhteşem iş yapıyorlar."