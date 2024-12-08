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Avrupa basını Jose Mourinho'yu ve Beşiktaş derbisini konuşuyor: 'Bir hayal kırıklığı daha'

Avrupa basını Jose Mourinho'yu ve Beşiktaş derbisini konuşuyor: 'Bir hayal kırıklığı daha'

Haber Merkezi
09:498/12/2024, Pazar
G: 8/12/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş'a kaybetti. Mücadele sonrasında Avrupa basını, teknik direktör Jose Mourinho'yu ve Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini manşetlerine taşıdı.

Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi siyah beyazlı takım 1-0 kazandı ve rakibine şampiyonluk yarışında çelme taktı.

Fenerbahçe'nin deplasmanda Beşiktaş'a kaybetmesi, Avrupa basınında da geniş yankı buldu.

İşte gazetelerin attığı başlıklar:

OJogo: Mourinho'nun çalıştırdığı Fenerbahçe, Beşiktaş'a 1-0 yenildi. Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde kalabilir.

Record: Mourinho'nun Fenerbahçe'si derbide kaybetti. Galatasaray farkı açabilir.

Tuttomercato: Devlerin mücadelesini Immobile kazandı: Mourinho 1-0 mağlup, Galatasaray farkı açabilir.

AS: Bir Türk derbisi daha, Jose Mourinho ve Fenerbahçe'si için bir hayal kırıklığı daha.

ABola: Beşiktaş'ın Mourinho'ya karşı kazandığı maçta Gedson Fernandes kırmızı kart gördü

Corriere dello Sport: Ciro Immobile, Türkiye Süper Ligi'nin 15. haftasında Jose Mourinho ve Edin Dzeko'dan oluşan Fenerbahçe'ye karşı 1-0 kazandığı İstanbul derbisinde Beşiktaş'la kutlama yapıyor.

#Fenerbahçe
#Jose Mourinho
#Beşiktaş

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