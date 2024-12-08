Avrupa basını Jose Mourinho'yu ve Beşiktaş derbisini konuşuyor: 'Bir hayal kırıklığı daha'

Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş'a kaybetti. Mücadele sonrasında Avrupa basını, teknik direktör Jose Mourinho'yu ve Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini manşetlerine taşıdı.
Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya geldi.
Mücadeleyi siyah beyazlı takım 1-0 kazandı ve rakibine şampiyonluk yarışında çelme taktı.
Fenerbahçe'nin deplasmanda Beşiktaş'a kaybetmesi, Avrupa basınında da geniş yankı buldu.
İşte gazetelerin attığı başlıklar:
OJogo: Mourinho'nun çalıştırdığı Fenerbahçe, Beşiktaş'a 1-0 yenildi. Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde kalabilir.
Record: Mourinho'nun Fenerbahçe'si derbide kaybetti. Galatasaray farkı açabilir.
Tuttomercato: Devlerin mücadelesini Immobile kazandı: Mourinho 1-0 mağlup, Galatasaray farkı açabilir.
AS: Bir Türk derbisi daha, Jose Mourinho ve Fenerbahçe'si için bir hayal kırıklığı daha.
ABola: Beşiktaş'ın Mourinho'ya karşı kazandığı maçta Gedson Fernandes kırmızı kart gördü
Corriere dello Sport: Ciro Immobile, Türkiye Süper Ligi'nin 15. haftasında Jose Mourinho ve Edin Dzeko'dan oluşan Fenerbahçe'ye karşı 1-0 kazandığı İstanbul derbisinde Beşiktaş'la kutlama yapıyor.