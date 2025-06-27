Avrupa'nın dev kulübü Barış Alper Yılmaz'a teklif yaptı: Galatasaray takas düşünüyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz için flaş bir teklif geldi. Avrupa'nın dev kulübü, Barış Alper Yılmaz için Galatasaray'a resmi teklif yaptı.
Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.
Sarı kırmızılı takımda yeni gelecek oyuncular kadar kadrodan ayrılacak isimler de büyük önem taşıyor.
Teknik direktör Okan Buruk önderliğinde güçlü bir kadro kurmak isteyen Galatasaray'da sıcak bir gelişme yaşandı.
Avrupa'nın devlerinden bir kulüp, Barış Alper Yılmaz için Galatasaray'ın kapısını çaldı.
Sarı-kırmızılı ekipte üst üste üçüncü şampiyonluğunu yaşayan Barış Alper, daha önce yaptığı açıklamada 'Avrupa'da oynamak istiyorum' diyerek transfer sinyali de vermişti.
Calciomercato'nun haberine göre; İtalyan devi Inter, Barış Alper Yılmaz için Galatasaray'a teklifte bulundu.
Habere göre; Barış Alper Yılmaz'ı 'dokunulmaz' olarak gören Galatasaray, bu transfer için 35 milyon Euro'nun altında herhangi bir teklifi kabul etmeyi düşünmüyor.
Öte yandan haberde Barış Alper ile Almanya'dan Leipzig'in de ilgilendiği ayrıca 25 yaşındaki futbolcuya Premier Lig'den de talipler olduğu kaydedildi.
Ayrıca Galatasaray'ın Inter'den transfer etmek istediği Hakan Çalhanoğlu için Barış Alper Yılmaz'ı kullanabileceği öğrenildi.
Hakan Çalhanoğlu + ciddi bir bonservis miktarına bu transferin bitebileceği de kaydedildi.