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Avrupa'nın en iyi takımları açıklandı! İlk 50'de tek Türk takımı

Avrupa'nın en iyi takımları açıklandı! İlk 50'de tek Türk takımı

11:3013/12/2024, Cuma
G: 13/12/2024, Cuma
Yeni Şafak
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UEFA, son 5 sezondaki performansları baz alarak Avrupa'nın en iyi kulüpleri sıralamasını güncelledi. Listede ilk 50'ye Türkiye'den yalnızca bir takım girebildi. İşte detaylar...

UEFA, son 5 sezonun toplamını kapsayan Avrupa kulüpler sıralamasını belirledi. Türkiye'den 9 takımın yer aldığı sıralama ve 5 sezonun toplamının baz alındığı puanlar şöyle:

1- Manchester City - 129.000

2- Real Madrid - 125.000

3- Bayern Münih - 116.000

4- Liverpool - 108.000

5- Roma - 97.000

6- PSG - 90.000

7- Chelsea - 89.000

8- Borussia Dortmund - 87.000

9- Inter - 85.000

10- Villarreal - 82.000

45- Fenerbahçe - 42.000

55- Galatasaray - 34.500

#UEFA
#Manchester City
#Fenerbahçe
#Galatasaray

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