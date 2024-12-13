Avrupa'nın en iyi takımları açıklandı! İlk 50'de tek Türk takımı

UEFA, son 5 sezondaki performansları baz alarak Avrupa'nın en iyi kulüpleri sıralamasını güncelledi. Listede ilk 50'ye Türkiye'den yalnızca bir takım girebildi. İşte detaylar...
UEFA, son 5 sezonun toplamını kapsayan Avrupa kulüpler sıralamasını belirledi. Türkiye'den 9 takımın yer aldığı sıralama ve 5 sezonun toplamının baz alındığı puanlar şöyle:
1- Manchester City - 129.000
2- Real Madrid - 125.000
3- Bayern Münih - 116.000
4- Liverpool - 108.000
5- Roma - 97.000
6- PSG - 90.000
7- Chelsea - 89.000
8- Borussia Dortmund - 87.000
9- Inter - 85.000
10- Villarreal - 82.000
45- Fenerbahçe - 42.000
55- Galatasaray - 34.500