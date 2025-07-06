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Ayak bileği kırılan Musiala'nın sahalardan ne kadar uzak kalacağı belli oldu

Ayak bileği kırılan Musiala'nın sahalardan ne kadar uzak kalacağı belli oldu

15:566/07/2025, Pazar
G: 6/07/2025, Pazar
AA
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FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Paris Saint-Germain ile oynanan çeyrek final maçında sakatlanan Bayern Münihli futbolcu Jamal Musiala, en az 4 ay sahalardan uzak kalacak.

Bayern Münihli futbolcu Musiala, en az 4 ay sahalardan uzak kalacak.

Alman Bild gazetesi, karşılaşmada ilk yarının son bölümünde Paris Saint-Germain kalecisi Gianluigi Donnarumma ile girdiği mücadelede sol ayak bileği kırılan 22 yaşındaki futbolcunun 4-5 ay sahalardan uzak kalmasının beklendiğini yazdı.

Jamal Musiala, Paris Saint-Germain maçında yaşadığı sakatlık sonrası sedyeyle oyundan alınırken, Donnarumma ise gözyaşlarına hakim olamamıştı.

Bayern Münih kalecisi Manuel Neuer, maçtan sonra Donnarumma'yı eleştirerek, "Onun bunu bilerek yaptığını düşünmüyorum ama dikkat de etmedi" ifadesini kullanmıştı.

#Bayern Münih
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