Aziz Yıldırım'dan flaş Ali Koç ve Mourinho sözleri: 'Arkamızdan iş çevirdiler'

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, seçim etkinliğinde mevcut başkan Ali Koç hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım ve ekibi, seçim etkinliği kapsamında düzenlenen programda konuştu.
Aziz Yıldırım'ın açıklamaları şöyle;
"Başkan seçilirsem ve ilk sene şampiyon yapamazsam; olağanüstü kongreye gideceğim! Size söz veriyorum!"
"Karşı taraf cuma gününe kadar hoca ve 2 oyuncu açıklamaya çalışıyor. Gördünüz mü Aziz Yıldırım ne büyük adammış ya?"
"Kadıköy'de iki kale arkasına üçüncü kat çıkılacak, önümüzdeki sene kapasite 60 bin olacak."
“Bunlar, menajerlerine Mourinho’ya gidip ‘Aziz Yıldırım enkaz bıraktı’ dedirtmişler. Konuşuyorduk. Adamın önünde tesisler açıktı, sordum ‘Bunları kim yaptı biliyor musun?’ dedim.”
“Ey Fenerbahçeliler! 4 yılda beni gönderdiniz şimdi sıra onda!”
“Ali bey çaresiz. O, Fenerbahçe için var olan bir insan değil o kendisi için var. Yeni gelen arkadaşlarla 3 ayda kavga eder yanındakiler doğruyu söylediğinde onlarla kavga eder. Spor kulübü olmak dışında her şeyle uğraşıyoruz.”
"Ben kavga etmeyeceğim. O iyi bir aile çocuğu. Bizim söylediklerimizi kaldıramaz."
"Çatı 3 metre yükseltilecek, stadın dışı karbonla kaplanacak ve akustik iyileştirilecek. Alman bir firmayla anlaşma yapıldı."