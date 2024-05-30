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Spor

Aziz Yıldırım'dan flaş Ali Koç ve Mourinho sözleri: 'Arkamızdan iş çevirdiler'

17:43 - 30/05/2024 Perşembe
Güncelleme: 18:19 - 30/05/2024 Perşembe
Yeni Şafak

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, seçim etkinliğinde mevcut başkan Ali Koç hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

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Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım ve ekibi, seçim etkinliği kapsamında düzenlenen programda konuştu.

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Aziz Yıldırım'ın açıklamaları şöyle;

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"Başkan seçilirsem ve ilk sene şampiyon yapamazsam; olağanüstü kongreye gideceğim! Size söz veriyorum!"

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"Karşı taraf cuma gününe kadar hoca ve 2 oyuncu açıklamaya çalışıyor. Gördünüz mü Aziz Yıldırım ne büyük adammış ya?"

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"Kadıköy'de iki kale arkasına üçüncü kat çıkılacak, önümüzdeki sene kapasite 60 bin olacak."

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“Bunlar, menajerlerine Mourinho’ya gidip ‘Aziz Yıldırım enkaz bıraktı’ dedirtmişler. Konuşuyorduk. Adamın önünde tesisler açıktı, sordum ‘Bunları kim yaptı biliyor musun?’ dedim.”

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“Ey Fenerbahçeliler! 4 yılda beni gönderdiniz şimdi sıra onda!”

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“Ali bey çaresiz. O, Fenerbahçe için var olan bir insan değil o kendisi için var. Yeni gelen arkadaşlarla 3 ayda kavga eder yanındakiler doğruyu söylediğinde onlarla kavga eder. Spor kulübü olmak dışında her şeyle uğraşıyoruz.”


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"Ben kavga etmeyeceğim. O iyi bir aile çocuğu. Bizim söylediklerimizi kaldıramaz."

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"Çatı 3 metre yükseltilecek, stadın dışı karbonla kaplanacak ve akustik iyileştirilecek. Alman bir firmayla anlaşma yapıldı."

#Aziz Yıldırım
#Fenerbahçe
#Ali Koç
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