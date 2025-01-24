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Barcelona duyurdu: Neymar geri mi dönüyor?

Barcelona duyurdu: Neymar geri mi dönüyor?

14:3524/01/2025, Cuma
G: 24/01/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal forması giyen Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar’ın yeni adresi belli oldu. 2 sezondur sakatlıklarla boğuşan 32 yaşındaki futbolcu hakkında Barça Sportif Direktörü Deco’dan çarpıcı açıklamalar geldi. Detaylar haberimizde.

Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'den ayrılması beklenen Neymar ile ilgili eski kulübü Barcelona'dan bir açıklama geldi.


TNT Sports'a konuşan Barça Sportif Direktörü Deco, yıldız ismin geleceği hakkında çok çarpıcı söylemlerde bulundu


Brezilyalı ismin Katalan ekibine dönmesinin zor olduğunu belirten Deco, "Neymar'ın Barcelona'ya dönüşü her zaman çok zor. Suudi Arabistan'a gittiğinde, onun finansal fair play açısından özellikle çok maliyetli bir oyuncu olduğunu biliyorduk.


Neymar en iyi seviyesindeyken dünyanın en iyi oyuncularından biridir. Bana göre her zaman öyleydi ve öyle olmaya devam edecek." sözlerini sarf etti.


Ayrıca Deco, 32 yaşındaki yıldızın geleceği ile ilgili, "Neymar formunun zirvesindeyken, dünyanın herhangi bir kulübünde memnuniyetle karşılanacağı açıktır.


Bu nedenle Neymar ile ilgili bir operasyon asla göz ardı edilemez. Ancak şu anda işler daha çok onun Brezilya'ya dönüşüne doğru ilerliyor gibi görünüyor." dedi.


Uzun süredir sakatlıkların peşini bırakmadığı Neymar, bu sezon takımı ile çıktığı 2 maçta yalnızca 42 dakika sahada kalabildi.


#Neymar
#Barcelona
#Al Hilal

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