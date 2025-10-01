Barcelona PSG maçı hangi kanalda, saat kaçta? Barça-PSG şifresiz kanalda mı canlı izlenecek? Şampiyonlar Ligi'nde final gibi maç

BARCELONA-PSG İSTATİSTİKLER





*PSG ile Avrupa kupalarında 16’ncı kez karşılaşmaya hazırlanan Barcelona’nın, bugüne kadarki galibiyet sayılarında 6-5’lik üstünlüğü bulunuyor (4B).





*Şampiyonlar Ligi’nde PSG’ye rakip olduğu son altı maçın sadece ikisini kazanan Barcelona (1B 3M), daha önceki üç karşılaşmayı Paris ekibinin şu anki çalıştırıcısı Luis Enrique yönetiminde kazanmıştı.





*Barcelona’ya konuk olduğu son iki Şampiyonlar Ligi maçını da 4-1’lik skorla kazanan PSG (Şubat 2021 & Nisan 2024), Avrupa kupalarında bu deplasmanda üst üste üç galibiyet alan ilk takım olmayı hedefliyor.