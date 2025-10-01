Yeni Şafak
Barcelona PSG maçı hangi kanalda, saat kaçta? Barça-PSG şifresiz kanalda mı canlı izlenecek? Şampiyonlar Ligi'nde final gibi maç

20:171/10/2025, Çarşamba
G: 1/10/2025, Çarşamba
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında bu akşam Barcelona ile Paris Saint Germain (PSG) karşı karşıya geliyor. Futbolseverler ise iki dev kulübün heyecan dolu karşılaşmasının hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağını araştırıyor. Barça-PSG maçının şifresiz mi yoksa şifreli kanalda mı olacağı ile ilgili detaylar da netleşti. Saat 22.00'da başlayacak Barcelona-PSG maçı öncesinde muhtemel 11'ler de belli oldu. İşte Şampiyonlar Ligi'nde final havası yaratacak Barcelona PSG maçının canlı yayın bilgileri ve iki takım arasındaki istatistikler.

Barcelona-PSG maçı için geri sayım başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci haftasında bu akşam İspanyol devi Barcelona ile Fransız devi Paris Saint Germain (PSG) karşı karşıya geliyor. Saat 22.00'da başlayacak heyecan dolu mücadelenin hangi kanalda, saat kaçta ve yayının şifreli mi yoksa şifresiz mi olduğu araştırılan konular arasında yer alıyor. Dünyadan milyonlarca futbolseveri ekran başına kilitleyecek Barça-PSG maçının yayın bilgileri belli olurken, iki takım arasındaki istatistikler de dikkat çekiyor. İşte Barcelona-PSG Şampiyonlar Ligi maçının yayınlanacağı kanal bilgisi ile maç öncesindeki son gelişmeler.



BARCELONA-PSG MAÇI HANGİ KANALDA? MAÇ ŞİFRELİ Mİ?


UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında bu akşam (1 Ekim 2025) saat 22.00'da Barcelona ile Paris Saint Germain (PSG) kozlarını paylaşacak. Dev mücadele Tabii Spor kanalından ücretli üyelik ile canlı olarak izlenebilecek. Mücadeleyi İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.

BARCELONA-PSG MAÇI TRT TABİİ SPOR CANLI İZLE




MUHTEMEL 11'LER


Barcelona: Garcia Pons, Araujo, Kounde, Cubarsi, Martin, Pedri, de Jong, Rashford, Lopez, Raphinha, Lewandowski


PSG: Chavalier, Marquinhos, Pacho, Mendes, Hakimi, Neves, Vitinha, Ruiz, Kvaratskhelia, Barcola, Mayulu


İKİ TAKIMDA GALİBİYETLE BAŞLADI

Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında Barcelona deplasmanda Newcastle United karşısında sahadan 2-1'lik skorla galip ayrılırken PSG sahasında Atalanta'yı 4-0 mağlup etmeyi başardı.


BARCELONA-PSG İSTATİSTİKLER


*PSG ile Avrupa kupalarında 16’ncı kez karşılaşmaya hazırlanan Barcelona’nın, bugüne kadarki galibiyet sayılarında 6-5’lik üstünlüğü bulunuyor (4B).


*Şampiyonlar Ligi’nde PSG’ye rakip olduğu son altı maçın sadece ikisini kazanan Barcelona (1B 3M), daha önceki üç karşılaşmayı Paris ekibinin şu anki çalıştırıcısı Luis Enrique yönetiminde kazanmıştı.


*Barcelona’ya konuk olduğu son iki Şampiyonlar Ligi maçını da 4-1’lik skorla kazanan PSG (Şubat 2021 & Nisan 2024), Avrupa kupalarında bu deplasmanda üst üste üç galibiyet alan ilk takım olmayı hedefliyor.

*Evinde oynadığı son 12 Şampiyonlar Ligi maçının sadece birini kaybeden Barcelona (9G 2B), tek mağlubiyetini Nisan 2024’te PSG’den aldı (1-4).


*Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı son dört maçı toplam 12 gol atarak kazanan PSG, son iki karşılaşmasında da rakip filelere 4+ gönderdi (5-0 vs Inter & 4-0 vs Atalanta). Turnuva tarihinde üst üste üç karşılaşmada bunu başaran tek takım yine PSG (Ekim-Kasım 2017).

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GÜNÜN MAÇLARI


UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftası bugün oynanacak karşılaşmalar ile tamamlanacak. Günün programı ise şu şekilde;

1 Ekim Çarşamba:

19.45 Union Saint-Gilloise-Newcastle United

19.45 Karabağ-Kopenhag

22.00 Arsenal-Olympiakos

22.00 Bayer Leverkusen-PSV

22.00 Villareal-Juventus

22.00 Napoli-Sporting Lizbon

22.00 Monaco-Manchester City

22.00 Borussia Dortmund-Athletic Bilbao

22.00 Barcelona-Paris Saint-Germain

