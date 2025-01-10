Trendyol Süper Lig’de kış transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray’da gidecek ve gelecek oyuncuların planlaması sürüyor. Sezonun başarılı isimlerinden Barış Alper Yılmaz için Premier Lig devinin ısrarı devam ediyor. İngiliz kulübü sezon sonunda sarı-kırmızılılara resmi teklif yapacak. Detaylar haberimizde.
Sabah'ın haberine göre; İngiltere Premier League ekibi Nottingham Forest, Barış Alper Yılmaz için bonuslarla 25 milyon Euro'yu gözden çıkarsa da sarı-kırmızılılar masaya oturmadı.
Barış Alper'i satmak istemeyen sarı-kırmızılı yönetim, milli oyuncunun sözleşmesini zam yaparak uzatma kararı aldı.
Devre olmadan 9 gole ulaşarak kariyer rekorunu kıran Barış Alper Yılmaz'dan Nottingham Forest'ın vazgeçmediği ortaya çıktı.
İngiliz kulübü, izlemeye devam ettiği ve performansını beğendiği milli futbolcu için tekrar Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.
Ancak lig şampiyonluğu ve Avrupa'da finale konsantre olan teknik direktör Okan Buruk, kadro planlamasını Barış'a göre yapıyor olsa da Ada ekibine "Sezon sonu gelin" mesajı verildi.
Bu sezon Galatasaray formasıyla 26 maça çıkan Barış Alper Yılmaz 9 gol 1 asist kaydetti.
Milli futbolcunun güncel piyasa değeri 20 milyon euro.