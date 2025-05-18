Barış Alper'den ilginç gol sevinci: Kart gördü

Galatasaray forması giyen Barış Alper Yılmaz, Kayserispor maçında attığı golün ardından yaptığı sevinç nedeniyle hakem Ali Şansalan'dan sarı kart gördü.
Bir puan alması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek Galatasaray, Kayserispor maçında üst üste bulduğu gollerle 2-0 öne geçti.
Maçın gol perdesini 26. dakikada Osimhen açtı. Bu golden 3 dakika sonra Barış Alper Yılmaz fileleri havalandırarak farkı ikiye çıkardı.
Barış Alper Yılmaz attığı golün ardından ilginç bir gol sevincine imza attı.
Yedek kulübesinden cep telefonu alan 24 yaşındaki futbolcu, takım arkadaşlarını etrafında toplayarak selfie çekti.
Karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan, gol sevinci sonrası Barış Alper Yılmaz'a sarı kartını gösterdi.