Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Barış Alper'den ilginç gol sevinci: Kart gördü

Barış Alper'den ilginç gol sevinci: Kart gördü

19:5218/05/2025, Pazar
G: 18/05/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber

Galatasaray forması giyen Barış Alper Yılmaz, Kayserispor maçında attığı golün ardından yaptığı sevinç nedeniyle hakem Ali Şansalan'dan sarı kart gördü.

Bir puan alması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek Galatasaray, Kayserispor maçında üst üste bulduğu gollerle 2-0 öne geçti.

Maçın gol perdesini 26. dakikada Osimhen açtı. Bu golden 3 dakika sonra Barış Alper Yılmaz fileleri havalandırarak farkı ikiye çıkardı.

Barış Alper Yılmaz attığı golün ardından ilginç bir gol sevincine imza attı. 

Yedek kulübesinden cep telefonu alan 24 yaşındaki futbolcu, takım arkadaşlarını etrafında toplayarak selfie çekti.

Karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan, gol sevinci sonrası Barış Alper Yılmaz'a sarı kartını gösterdi.

#Süper Lig
#Galatasaray
#Barış Alper Yılmaz
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ahmet Mekin kimdir? İşte Yeşilçam'ın usta ismi Ahmet Mekin'in biyografisi