UEFA Konferans Ligi'nde 2024-2025 sezonu lig aşaması kura çekimi yapıldı. Organizasyondaki tek temsilcimiz Başakşehir'in rakipleri belirlendi.
Yeni formatıyla ilk kez düzenlenen UEFA Konferans Ligi kurası, Monako'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirildi.
36 takımın katılımıyla lig usulü düzenlenen turnuvada her ekip, 3'ü içeride, 3'ü dışarıda olmak üzere 6'şar rakiple mücadele edecek.
İlk 8'e giren takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek. Ligde 9-24. sırayı alan ekipler play-off turunda karşılaşarak son 16 turu bileti almaya çalışacak. Play-off turundan itibaren çift maçlı eleme sistemine geçilecek.
Konferans Ligi mücadelesi 3 Ekim'deki maçlarla başlayacak. Turnuvanın finali, 28 Mayıs 2025'te Polonya'nın Wroclaw şehriyle aynı adı taşıyan statta oynanacak.
Kura çekimi sonrası turnuvada ülkemizi temsil edecek Başakşehir'in rakipleri belli oldu.
İşte Başakşehir'in Konferans Ligi'ndeki 6 rakibi:
Kopenhag (Danimarka) (D), Heidenheim (Almanya), Rapid Wien (Avusturya), Cercle Brugge (Belçika) (D), Petrocub, Celje (Slovenya) (D).