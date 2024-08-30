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Spor

Başakşehir'in rakipleri belli oldu

15:55 - 30/08/2024 الجمعة
Güncelleme: 16:03 - 30/08/2024 الجمعة
Yeni Şafak

UEFA Konferans Ligi'nde 2024-2025 sezonu lig aşaması kura çekimi yapıldı. Organizasyondaki tek temsilcimiz Başakşehir'in rakipleri belirlendi.

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Yeni formatıyla ilk kez düzenlenen UEFA Konferans Ligi kurası, Monako'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirildi.

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36 takımın katılımıyla lig usulü düzenlenen turnuvada her ekip, 3'ü içeride, 3'ü dışarıda olmak üzere 6'şar rakiple mücadele edecek.

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İlk 8'e giren takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek. Ligde 9-24. sırayı alan ekipler play-off turunda karşılaşarak son 16 turu bileti almaya çalışacak. Play-off turundan itibaren çift maçlı eleme sistemine geçilecek.


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Konferans Ligi mücadelesi 3 Ekim'deki maçlarla başlayacak. Turnuvanın finali, 28 Mayıs 2025'te Polonya'nın Wroclaw şehriyle aynı adı taşıyan statta oynanacak.


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Kura çekimi sonrası turnuvada ülkemizi temsil edecek Başakşehir'in rakipleri belli oldu.

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İşte Başakşehir'in Konferans Ligi'ndeki 6 rakibi:


Kopenhag (Danimarka) (D), Heidenheim (Almanya), Rapid Wien (Avusturya), Cercle Brugge (Belçika) (D), Petrocub, Celje (Slovenya) (D).


#UEFA
#Konferans Ligi
#Başakşehir
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