Bayern Münih scout'ları Fenerbahçeli oyuncuyu izledi

UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında Lyon'u ağırlayan Fenerbahçe, rakibiyle 0-0 berabere kaldı. Bu mücadele için scout gönderen Alman devi Bayern Münih, sarı-lacivertlilerde o ismi izledi ve rapor tuttu. İşte detaylar...
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 7. haftasında Lyon ile kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertliler konuk ettiği rakibiyle golsüz berabere kaldı.
Kanarya Avrupa Ligi'nde puanını 9'a yükseltti ve play-off turuna kalmak için şansını son maça taşıdı.
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Yusuf Akçiçek bu sezon ilk kez Avrupa Ligi'nde ilk 11'de yer aldı.
Genç savunmacı Olympique Lyon karşısındaki performansıyla beğeni topladı.
18 yaşındaki oyuncu, üçlü savunmada etkili bir performans ortaya koyarken, attığı paslarla da tribünlerden alkış almayı başardı.
Fotomaç'ta yer alan habere göre Yusuf Akçiçek'i dünkü karşılaşmada Bayern Münih'in scout görevlileri takip etti.
Alman devinin scoutları, genç oyuncu için detaylı rapor tuttuğu öğrenildi.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 5 maça çıkan Yusuf, 1 gol atma başarısı gösterdi. Genç savunmacının Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.