Bayern Münih scout'ları Fenerbahçeli oyuncuyu izledi

UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında Lyon'u ağırlayan Fenerbahçe, rakibiyle 0-0 berabere kaldı. Bu mücadele için scout gönderen Alman devi Bayern Münih, sarı-lacivertlilerde o ismi izledi ve rapor tuttu. İşte detaylar...

1 /8 Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 7. haftasında Lyon ile kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertliler konuk ettiği rakibiyle golsüz berabere kaldı.

2 /8 Kanarya Avrupa Ligi'nde puanını 9'a yükseltti ve play-off turuna kalmak için şansını son maça taşıdı.

3 /8 Fenerbahçe'nin genç yıldızı Yusuf Akçiçek bu sezon ilk kez Avrupa Ligi'nde ilk 11'de yer aldı.

4 /8 Genç savunmacı Olympique Lyon karşısındaki performansıyla beğeni topladı.

5 /8 18 yaşındaki oyuncu, üçlü savunmada etkili bir performans ortaya koyarken, attığı paslarla da tribünlerden alkış almayı başardı.

6 /8 Fotomaç'ta yer alan habere göre Yusuf Akçiçek'i dünkü karşılaşmada Bayern Münih'in scout görevlileri takip etti.

7 /8 Alman devinin scoutları, genç oyuncu için detaylı rapor tuttuğu öğrenildi.