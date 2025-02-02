Beklenen anlaşma sağlandı: Barış Alper Yılmaz imzayı attı

Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin peşinde olduğu Galatasaraylı yıldız oyuncu Barış Alper Yılmaz, imzayı attı.
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'ın geleceği merak konusuydu.
Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin peşinde olduğu milli oyuncunun, devre arasında sarı kırmızılı kulüpten ayrılma ihtimali bulunuyor.
Sözleşmesi 2027 yılında sona erecek olan Barış Alper için yeni bir gelişme yaşandı.
Beklenen oldu ve Barış Alper Yılmaz imzayı attı.
Galatasaray, sözleşmesi 2027 yılında sona erecek olan Barış Alper Yılmaz'ın mukavelesini bir yıl daha uzattı.
Sözleşmesi 2028 yılına kadar uzatılan 24 yaşındaki oyuncunun maaşına da zam yapıldı.
Bu sezon 31 karşılaşmada süre alan Barış Alper Yılmaz, 11 gol ve 2 asistle oynadı.
Transfermarkt verilerine göre oyuncunun güncel piyasa değeri 20 milyon euro.