Beşiktaş-Başakşehir maçına damga vuran karar: Eski hakemler penaltı beklentisi için ne dedi?

Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Beşiktaş-Başakşehir maçına damga vuran bir pozisyon yaşandı. Beşiktaşlı oyuncular penaltı kararı beklerken oyun devam etti. Eski hakemler bu pozisyonu yorumladı.

1 /7 Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş sahasında Başakşehir'i konuk etti.

2 /7 Mücadelenin son dakikalarında karşılaşmaya damga vuran bir pozisyon yaşandı.

3 /7 Beşiktaş'ta Cengiz Ünder'in ortasında top Başakşehirli oyuncunun eline çarptı.

4 /7 Beşiktaşlı oyuncular penaltı kararı beklerken, oyun devam etti.

5 /7 Eski hakemler bu pozisyonu yorumladı:

6 /7 Deniz Ateş Bitnel: "Cengiz 'in penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru. Operi'nin duruşu ve eli doğal, top yakın mesafeden geliyor."