Beşiktaş-Başakşehir maçına damga vuran karar: Eski hakemler penaltı beklentisi için ne dedi?

21:5313/09/2025, السبت
G: 13/09/2025, السبت
Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Beşiktaş-Başakşehir maçına damga vuran bir pozisyon yaşandı. Beşiktaşlı oyuncular penaltı kararı beklerken oyun devam etti. Eski hakemler bu pozisyonu yorumladı.

Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş sahasında Başakşehir'i konuk etti.

Mücadelenin son dakikalarında karşılaşmaya damga vuran bir pozisyon yaşandı.

Beşiktaş'ta Cengiz Ünder'in ortasında top Başakşehirli oyuncunun eline çarptı.

Beşiktaşlı oyuncular penaltı kararı beklerken, oyun devam etti.

Eski hakemler bu pozisyonu yorumladı:

Deniz Ateş Bitnel: "Cengiz 'in penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru. Operi'nin duruşu ve eli doğal, top yakın mesafeden geliyor."

