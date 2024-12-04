Beşiktaş'ta olağan seçimli genel kurul için geri sayım başladı. Hasan Arat’ın görevinden istifa etmesinin ardından Başkanlık görevine seçime kadar Hüseyin Yücel'in devam edeceği duyurulmuştu. Mayıs ayında yapılması beklenen seçimin daha erken bir tarihe alındığı açıklandı. Peki, Beşiktaş başkanlık seçimi ne zaman, adaylar kimler? İşte detaylar.

1 /8 Beşiktaş başkanlık seçimi için geri sayım başladı.

2 /8 Geçtiğimiz günlerde Samet Aybaba ve Brad Friedel ile yolların ayrılmasının ardından Beşiktaş'ta başkan Hasan Arat istifa etti.



3 /8 Hasan Arat'ın istifa etmesinin ardından Hüseyin Yücel bir sonraki seçime kadar görevi üstlenen isim oldu.

4 /8 Beşiktaş Kulübü Başkanı Hüseyin Yücel, siyah-beyazlı kulüpte olağanüstü genel kurul kararı alındığını açıkladı.



5 /8 Beşiktaş Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada Mayıs ayında yapılması beklenen seçiminin daha erken tarihe alındığı bildirildi.



6 /8 BEŞİKTAŞ'TA SEÇİM NE ZAMAN? Beşiktaş'ta seçim tarihi değişti. Mayıs 2025'te yapılması beklen olağan seçimli genel kurul toplantısının 29 Aralık'ta yapılacağı açıklandı.



7 /8 BEŞİKTAŞ BAŞKAN ADAYLARI KİMLER? Beşiktaş'ta yapılacak olağan seçimli genel kurulda mevcut başkan Hüseyin Yücel'in aday olması bekleniyor.

