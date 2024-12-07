Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Beşiktaş evinde Fenerbahçe’yi konuk ediyor. Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma bu akşam saat 19.00’da başlayacak. Maçı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi öncesinde Paulista kesin olarak oynamayacak. Maccabi Tel Aviv maçında sakatlanan ve ameliyat olan Paulista en az 3 ay sahalardan uzak kalacak. Yine aynı maçta sakatlanan Uduokhai de henüz idmanlara çıkmadı. Uduokhai bu akşam yapılacak son idmana da çıkmazsa kadroda yer almayacak. Milli takım kampında sakatlanan Ernest Muci ise dün idmanda yer aldı ve kadroda olması bekleniyor. Beşiktaş - Fenerbahçe maç kadrosu ve muhtemel 11’ler haberimizde.

1 /20 Beşiktaş, Süper Lig'in 15. haftasındaki derbi maçta Fenerbahçe'yi ağırlayacak.



2 /20 Bu akşam Dolmabahçe'de Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak ve Mehmet Türkmen tarafından yönetilecek.

3 /20 Beşiktaş ve Fenerbahçe Türk futbol tarihinde bugüne dek 359 kez karşılaştı.



4 /20 İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te Fenerbahçe'nin 4-0'lık galibiyetiyle başlayan 100 yılı aşkın rekabette sarı-lacivertlilerin galibiyet ve gol sayısı bakımından üstünlüğü dikkati çekiyor.



5 /20 Söz konusu maçlarda Fenerbahçe 135, Beşiktaş 127 galibiyet aldı. 97 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.



6 /20 Ezeli rekabette Fenerbahçe 499 kez fileleri havalandırdı, Beşiktaş ise 457 gol kaydetti.



7 /20 Beşiktaş ile Fenerbahçe, Süper Lig'de 137. kez karşı karşıya gelecek.



8 /20 İki takım arasında ligde oynanan 136 müsabakada sarı-lacivertliler 49, siyah-beyazlılar 42 galibiyet elde etti. 45 mücadelede ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı.



9 /20 Söz konusu maçlarda Fenerbahçe 158 kez ağları sarstı, Beşiktaş ise 157 gol attı.



10 /20 Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan son 12 maçın 6'sı beraberlikle sonuçlandı.



11 /20 2018-2019 sezonundan bu yana yapılan 12 derbinin 3'ünü siyah-beyazlı takım, 3'ünü ise sarı-lacivertli ekip kazandı.



12 /20 Fenerbahçe, geçen sezon oynanan 2 karşılaşmada da Beşiktaş'ı mağlup etti. Sarı-lacivertliler, deplasmanda 3-1, sahasında ise 2-1 galip gelmeyi başardı.



13 /20 BEŞİKTAŞ’TA HANGİ FUTBOLCULAR SAKAT? Beşiktaş'ta Brezilyalı futbolcu Gabriel Paulista, Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.



14 /20 UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Maccabi Tel Aviv ile oynanan maçta sakatlanan 34 yaşındaki stoper, ameliyat edilmişti.



15 /20 Siyah-beyazlılarda sakatlıklarını atlatan Felix Uduokhai ile Ernest Muçi'nin durumu ise belirsizliğini koruyor. İki futbolcunun Fenerbahçe derbisinde forma giyip giyemeyecekleri netlik kazanmadı.



16 /20 Kartal’da 5 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.



17 /20 Ligin geride kalan bölümünde 3'er kez sarı kartla cezalandırılan Moatasem Al Musrati, Ciro Immobile, Mert Günok, Jonas Svensson ve Ersin Destanoğlu, yarın kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 16. haftadaki Adana Demirspor müsabakasında görev yapamayacak.



18 /20 Beşiktaş, iç sahada Fenerbahçe'ye karşı çıktığı son 4 derbiyi kazanamadı.



19 /20 Siyah-beyazlılar, 2020-2021 sezonundan bu yana Dolmabahçe'de oynadığı 4 maçta 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe'ye karşı son galibiyetini ise 2019-2020 sezonunda 2-0'lık skorla aldı.

