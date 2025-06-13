Beşiktaş yeni sezon formalarını tanıttı

Süper Lig'de yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, gelecek sezonki formalarını yayınladığı bir video klip ile tanıttı.

1 /6 Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu hayal kırıklığı ile noktalayan Beşiktaş'ta, yeni sezon hazırlıkları sürüyor.

2 /6 Siyah-beyazlılarda yeni sezon giyilecek formalar da belli oldu.

3 /6 Beşiktaş, sosyal medya hesaplarından yayınladığı video klip ile gelecek sezon giyeceği formaları tanıttı.

4 /6 Beşiktaş'ın 2025-2026 sezonu beyaz forması

5 /6 Beşiktaş'ın 2025-2026 sezonu çubuklu forması