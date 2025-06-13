Beşiktaş yeni sezon formalarını tanıttı

Süper Lig'de yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, gelecek sezonki formalarını yayınladığı bir video klip ile tanıttı.
Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu hayal kırıklığı ile noktalayan Beşiktaş'ta, yeni sezon hazırlıkları sürüyor.
Siyah-beyazlılarda yeni sezon giyilecek formalar da belli oldu.
Beşiktaş, sosyal medya hesaplarından yayınladığı video klip ile gelecek sezon giyeceği formaları tanıttı.
Beşiktaş'ın 2025-2026 sezonu beyaz forması
Beşiktaş'ın 2025-2026 sezonu çubuklu forması
Beşiktaş'ın 2025-2026 sezonu siyah forması