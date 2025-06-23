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Beşiktaş yeni sezon için ilk büyük hamlesini yapıyor: Transfer operasyonunu Serdal Adalı bizzat yürütecek!

Beşiktaş yeni sezon için ilk büyük hamlesini yapıyor: Transfer operasyonunu Serdal Adalı bizzat yürütecek!

11:5323/06/2025, Pazartesi
G: 23/06/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Beşiktaş, yeni sezon için şampiyonluk hedefiyle transferde büyük oynuyor. Siyah-beyazlılar Chelsea’nin 30 yaşındaki İngiliz kanat oyuncusu için harekete geçti. Dev kulüplerin radarında olan oyuncunun transferi için Başkan Serdal Adalı bizzat kendi devreye girdi. Oyuncunun da İstanbul’a sıcak baktığı iddialar arasında yer alıyor. İşte detaylar.

Gelecek sezon şampiyonluk yarışında olmak isteyen ve yıldız oyuncularla temaslara başlayan Siyah-Beyazlılar, bonservisi Chelsea'de olan 30 yaşındaki Raheem Sterling ile temaslara başladı.


Bizzat başkan Serdal Adalı'nın yürüttüğü transfer operasyonunun olumlu seyrettiği ve Sterling'in de teklife sıcak baktığı öğrenildi.


Beşiktaş, İngiliz yıldızı transfer ederek rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray'a transferde mesaj vermeyi planlıyor.


Yıldız futbolcunun 2027 yılına kadar Chelsea ile sözleşmesi bulunuyor.


Tecrübeli futbolcu için şimdiye kadar 120.6 milyon Euro'luk bonservis ödemesi yapıldı. Sterling, 2015 yılında Liverpool'dan Manchester City'ye 63.7 milyon Euro'ya transfer oldu.


2022 yılında ise Manchester City'den Chelsea'ye 56.2 milyon Euro bedelle geçti.


GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ PERFORMANSI



Geçen sezon Arsenal'de kiralık olarak forma giyen tecrübeli futbolcu, 28 maçta 1 gol atarken 1 de asist yaptı. 

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