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Beşiktaş'a büyük şok! Sakatlığı sonrası maça devam edemedi

Beşiktaş'a büyük şok! Sakatlığı sonrası maça devam edemedi

20:538/02/2025, Cumartesi
G: 8/02/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş deplasmanda Sivasspor'la karşılaştı. Mücadelede sakatlık yaşayan yıldız futbolcu, oyuna devam edemedi. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş, Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Siyah-beyazlılarda, Portekizli yıldız Gedson Fernandes yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edemedi.


78. dakikada oyundan çıkan Gedson'un yerine Onur Bulut oyuna dahil oldu.

26 yaşındaki futbolcu bu sezon Beşiktaş formasıyla toplamda 32 maçta görev aldı.

Gedson Fernandes bu müsabakalarda 8 gol atarken 2 de asist yaptı.

#Beşiktaş
#Gedson Fernandes
#Sivasspor

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