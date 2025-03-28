Beşiktaş'ın derbi için İstanbul'a davet ettiği yabancı hakem ortaya çıktı

Beşiktaş'ta başkan Serdal Adalı'nın, cumartesi günü oynayacakları Galatasaray derbisini yorumlamak üzere İstanbul'a davet ettiği ünlü ve yabancı hakemin kim olduğu ortaya çıktı.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak Galatasaray derbisine dünyaca ünlü emekli bir hakemi davet etmişti.
O ismin kim olduğu bir süredir merak ediliyordu. Bu soru yanıt buldu...
beIN Sports'ta yer alan habere göre İsviçreli eski hakem Urs Meier, Beşiktaş'ın davetlisi olarak Beşiktaş-Galatasaray derbisini gözlemlemek için İstanbul’a geliyor.
Başkan Serdal Adalı ile maçı seyredecek ve gözlemcilik yapacak olan Meier, pozisyonları anlık olarak yorumlayacak.
29 Mart Cumartesi günü Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak derbiyi hakem Yasin Kol yönetecek.