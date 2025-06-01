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Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri belli oldu

Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri belli oldu

22:021/06/2025, Pazar
G: 1/06/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Beşiktaş, Süper Lig'de 2024-25 sezonunu 4. sırada tamamladı. Siyah-beyazlıların Avrupa Ligi 2. eleme turundaki muhtemel rakipleri de netleşti.

Beşiktaş, Süper Lig'in kapanış gününde deplasmanda Bodrum FK'yı 4-0 mağlup etti.

Siyah-beyazlılar, aynı saatte oynanan maçta Samsunspor'un Kayserispor'u 2-1 yenmesiyle üçüncülük hedefini gerçekleştiremedi.

Sezonu 4. sırada tamamlayan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacak. Seri başı olmayan siyah-beyazlıların bu turdaki muhtemel rakipleri şöyle:

Arda Turan'ın çalıştıracağı Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

Braga (Portekiz)

Legia Varşova (Polonya)

Anderlecht (Beşiktaş)

Sheriff (Moldova)

Lugano (İsviçre)

Partizan (Sırbistan)

Midtjylland (Danimarka)

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