Beşiktaş, Süper Lig'de 2024-25 sezonunu 4. sırada tamamladı. Siyah-beyazlıların Avrupa Ligi 2. eleme turundaki muhtemel rakipleri de netleşti.
Beşiktaş, Süper Lig'in kapanış gününde deplasmanda Bodrum FK'yı 4-0 mağlup etti.
Siyah-beyazlılar, aynı saatte oynanan maçta Samsunspor'un Kayserispor'u 2-1 yenmesiyle üçüncülük hedefini gerçekleştiremedi.
Sezonu 4. sırada tamamlayan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacak. Seri başı olmayan siyah-beyazlıların bu turdaki muhtemel rakipleri şöyle:
Arda Turan'ın çalıştıracağı Shakhtar Donetsk (Ukrayna)
Braga (Portekiz)
Legia Varşova (Polonya)
Anderlecht (Beşiktaş)
Sheriff (Moldova)
Lugano (İsviçre)
Partizan (Sırbistan)
Midtjylland (Danimarka)