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Beşiktaş’ta flaş ayrılık! 3 takımdan birine transfer olacak

Beşiktaş’ta flaş ayrılık! 3 takımdan birine transfer olacak

14:3121/01/2025, Salı
G: 21/01/2025, Salı
Yeni Şafak
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Trendyol Süper Lig’de 2. devre için hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş’ta sürpriz ayrılık kapıda. Takımdan gidecek ve gelecek futbolcuların planlamasını yapan siyah-beyazlılarda takımdan gidecek ilk isim belli oldu. Detaylar haberimizde.

Trendyol Süper Lig'de yeni hocasıyla devre arası transfer çalışmalarına da hız veren Beşiktaş'ta sürpriz bir ayrılık yaşanabilir.


Ole Gunnar Solskjaer'in göreve gelmesiyle birlikte yeni bir yapılanmaya giren siyah-beyazlı ekipte Cher Ndour'un yeniden PSG'ye dönme ihtimali doğdu.


PSG'den kiralanan orta saha oyuncusunun geri çağırılacağı ve transferi için Bologna, Torino, Parma gibi ekiplerle görüştüğü öne sürüldü.


Takvim'de yer alan habere göre; Beşiktaş'ın da yabancı kontenjanı nedeniyle bu ayrılığa sıcak baktığı da gelen haberler arasında.


20 yaşındaki Senagal asılı İtalyan orta saha oyuncusu bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 21 maçta 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.


#Beşiktaş
#Trendyol Süper Lig
#Cher Ndour

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