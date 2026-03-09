Beşiktaş'ta sürpriz gelişme! Menajeri İstanbul'a davet edildi

Devre arası yaptığı transferlerle dikkat çeken Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşandı. süre bulmakta zorlanan genç ismin menajeri İstanbul'a davet edildi.
Amir Murillo'nun ara transfer döneminde Beşiktaş'a transfer edilmesi sonrası siyah-beyazlı ekipte forma şansı bulamayan Taylan Bulut'la ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.
Fotomaç'ta yer alan habere göre gurbetçi futbolcunun menajeri, 20 yaşındaki defans oyuncusunun geleceğini görüşmek üzere İstanbul'a geldi.
Beşiktaş yönetimin yakın kaynaklara göre, siyah-beyazlı kulüp Taylan'ın ayrılığına bonservis bedeli şartıyla sıcak bakıyor. Taylan ligde ve kupada toplam 445 dakika süre alabildi.
TAYLAN BULUT KİMDİR?
Almanya'nın Schalke 04 takımında altyapı eğitimini Taylan Bulut, fiziksel dayanıklılığı ve oyun temposuna uyumuyla ön plana çıkan oyuncular arasında yer almaktadır.
Sağ bek pozisyonunda oynayan 20 yaşındaki Bulut, 1.88 cm boyundadır ve sağ ayağını kullanmaktadır. Genç oyuncunun güncel piyasa değeri ise yaklaşık 4-5 milyon euro bandında gösteriliyor.