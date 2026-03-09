Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Beşiktaş'ta sürpriz gelişme! Menajeri İstanbul'a davet edildi

Beşiktaş'ta sürpriz gelişme! Menajeri İstanbul'a davet edildi

13:599/03/2026, Pazartesi
G: 9/03/2026, Pazartesi
Diğer
Sonraki haber

Devre arası yaptığı transferlerle dikkat çeken Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşandı. süre bulmakta zorlanan genç ismin menajeri İstanbul'a davet edildi.

Amir Murillo'nun ara transfer döneminde Beşiktaş'a transfer edilmesi sonrası siyah-beyazlı ekipte forma şansı bulamayan Taylan Bulut'la ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

Fotomaç'ta yer alan habere göre gurbetçi futbolcunun menajeri, 20 yaşındaki defans oyuncusunun geleceğini görüşmek üzere İstanbul'a geldi.

Beşiktaş yönetimin yakın kaynaklara göre, siyah-beyazlı kulüp Taylan'ın ayrılığına bonservis bedeli şartıyla sıcak bakıyor. Taylan ligde ve kupada toplam 445 dakika süre alabildi.

TAYLAN BULUT KİMDİR?


Almanya'nın Schalke 04 takımında altyapı eğitimini Taylan Bulut, fiziksel dayanıklılığı ve oyun temposuna uyumuyla ön plana çıkan oyuncular arasında yer almaktadır. 

Sağ bek pozisyonunda oynayan 20 yaşındaki Bulut, 1.88 cm boyundadır ve sağ ayağını kullanmaktadır. Genç oyuncunun güncel piyasa değeri ise yaklaşık 4-5 milyon euro bandında gösteriliyor.

#Beşiktaş
#Sergen Yalçın
#Taylan Bulut
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ kura çekilişinde sırada hangi il var? TOKİ haftalık kura takvimi 9-15 Mart 2026