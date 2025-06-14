Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Beşiktaş’tan Fenerbahçeli yıldıza teklif: İmza an meselesi!

Beşiktaş’tan Fenerbahçeli yıldıza teklif: İmza an meselesi!

08:1514/06/2025, Cumartesi
G: 14/06/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Beşiktaş, 2025-26 sezonu için transfer çalışmalarını hızlandırdı. Siyah-beyazlılar Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için resmi teklif yaptı. Oyuncu ise Beşiktaş’tan karar vermek için süre istedi. İşte detaylar.

Beşiktaş’ta transfer çalışmaları sürüyor. Siyah beyazlılar, yeni sezon planlaması kapsamında Bright Osayi-Samuel’e teklif yaptı. 

2021 yılından beri Fenerbahçe forması giyen Nijeryalı oyuncunun sarı lacivertli kulüple olan sözleşmesi sona erdi.


TRT Spor'un haberine göre Beşiktaş, 27 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.


Deneyimli sağ beke resmi teklifini yapan siyah beyazlılar, beklemeye geçti.


Osayi Samuel ise karar için Beşiktaş’tan süre istedi. 

“Osayi Samuel’e yıllık 2 milyon avro teklif ettim” diyen Başkan Serdal Adalı, bu rakamın üstüne çıkmayacağını belirtti.


Avrupa’dan da teklifler aldığını belirten Nijeryalı oyuncu, Beşiktaş’a kısa süre içerisinde dönüş yapacağını söyledi.


Siyah beyazlı ekibin, Osayi Samuel'i kadrosuna katması halinde Jonas Svensson ile yollarını ayırabileceği belirtiliyor. Norveçli sağ beke Hollanda’dan 2 kulübün ilgisi olduğu öğrenildi.


#Beşiktaş
#Bright Osayi-Samuel
#Fenerbahçe
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOGG T10F, T10X’ten daha ucuz mu olacak? Şaşırtan fiyat iddiası