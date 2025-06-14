Beşiktaş’tan Fenerbahçeli yıldıza teklif: İmza an meselesi!

Beşiktaş, 2025-26 sezonu için transfer çalışmalarını hızlandırdı. Siyah-beyazlılar Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için resmi teklif yaptı. Oyuncu ise Beşiktaş’tan karar vermek için süre istedi. İşte detaylar.

1 /8 Beşiktaş’ta transfer çalışmaları sürüyor. Siyah beyazlılar, yeni sezon planlaması kapsamında Bright Osayi-Samuel’e teklif yaptı.

2 /8 2021 yılından beri Fenerbahçe forması giyen Nijeryalı oyuncunun sarı lacivertli kulüple olan sözleşmesi sona erdi.



3 /8 TRT Spor'un haberine göre Beşiktaş, 27 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.



4 /8 Deneyimli sağ beke resmi teklifini yapan siyah beyazlılar, beklemeye geçti.



5 /8 Osayi Samuel ise karar için Beşiktaş’tan süre istedi.

6 /8 “Osayi Samuel’e yıllık 2 milyon avro teklif ettim” diyen Başkan Serdal Adalı, bu rakamın üstüne çıkmayacağını belirtti.



7 /8 Avrupa’dan da teklifler aldığını belirten Nijeryalı oyuncu, Beşiktaş’a kısa süre içerisinde dönüş yapacağını söyledi.

