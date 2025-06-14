Beşiktaş’tan Fenerbahçeli yıldıza teklif: İmza an meselesi!

Beşiktaş, 2025-26 sezonu için transfer çalışmalarını hızlandırdı. Siyah-beyazlılar Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için resmi teklif yaptı. Oyuncu ise Beşiktaş’tan karar vermek için süre istedi. İşte detaylar.
Beşiktaş’ta transfer çalışmaları sürüyor. Siyah beyazlılar, yeni sezon planlaması kapsamında Bright Osayi-Samuel’e teklif yaptı.
2021 yılından beri Fenerbahçe forması giyen Nijeryalı oyuncunun sarı lacivertli kulüple olan sözleşmesi sona erdi.
TRT Spor'un haberine göre Beşiktaş, 27 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.
Deneyimli sağ beke resmi teklifini yapan siyah beyazlılar, beklemeye geçti.
Osayi Samuel ise karar için Beşiktaş’tan süre istedi.
“Osayi Samuel’e yıllık 2 milyon avro teklif ettim” diyen Başkan Serdal Adalı, bu rakamın üstüne çıkmayacağını belirtti.
Avrupa’dan da teklifler aldığını belirten Nijeryalı oyuncu, Beşiktaş’a kısa süre içerisinde dönüş yapacağını söyledi.
Siyah beyazlı ekibin, Osayi Samuel'i kadrosuna katması halinde Jonas Svensson ile yollarını ayırabileceği belirtiliyor. Norveçli sağ beke Hollanda’dan 2 kulübün ilgisi olduğu öğrenildi.