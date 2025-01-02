Bu hafta sonu maç var mı, hangi maçlar var? Trendyol Süper Lig 18. hafta fikstürü

Trendyol Süper Lig’de 2. devre başlıyor. Lig 18. haftadan kaldığı yerden devam edecek. Devrenin açılış maçları 3 Ocak Cuma günü saat 20.00’de başlayacak. Haftayı BAY geçen takım ise Net Global Sivasspor olacak. Peki, bu hafta sonu hangi maçlar var, kim kimle oynuyor? İşte Trendyol Süper Lig 18. hafta fikstürü…

1 /9 Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunda ikinci devrenin perdesi açılıyor.

2 /9 Ligde 18. hafta heyecanı yarın, 4 Ocak Cumartesi ve 5 Ocak Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak.



3 /9 Haftanın açılışında Beşiktaş, yarın saat 20.00'da Çaykur Rizespor'a konuk olacak, Corendon Alanyaspor da Konyaspor ile karşılaşacak.

4 /9 Lider Galatasaray, cumartesi günü saat 19.00'da sahasında Göztepe ile karşı karşıya gelecek.



5 /9 Fenerbahçe de pazar günü saat 19.00'da Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak.



6 /9 BU HAFTA SONU HANGİ MAÇLAR VAR?

Süper Lig'de 18. haftanın programı şöyle:



7 /9 3 Ocak Cuma 20.00 Çaykur Rizespor - Beşiktaş 20.00 Corendon Alanyaspor - Konyaspor



8 /9 4 Ocak Cumartesi 13.30 Adana Demirspor - Başakşehir 16.00 Antalyaspor - Eyüpspor 19.00 Galatasaray - Göztepe 20.00 Samsunspor - Trabzonspor

