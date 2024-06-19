|
Spor

EURO 2024'te bugün kimin maçı var? 19 Haziran Çarşamba günün maç programı

10:02 - 19/06/2024 Çarşamba
Güncelleme: 10:02 - 19/06/2024 Çarşamba
Yeni Şafak

EURO 2024’te ilk grup maçları tamamlandı. A Milli Takım dün akşam F grubunda Gürcistan ile karşılaştı. Ay-yıldızlılar maçtan 3-1’lik skorla galip ayrıldı. Grubun diğer maçında ise Portekiz ve Çekya karşı karşıya geldi. Maç Portekiz’in 2-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı. Bu akşam EURO 2024’te toplamda 3 maç oynanacak. Peki bugün hangi maçlar var? İşte 19 Haziran Çarşamba günün maç programı…

1/ 9

EURO 2024 F Grubu’nda dün akşam 2 maç oynandı.


2/ 9

A Milli Futbol Takımı Gürcistan’ı 3-1 mağlup ederek ilk galibiyetini elde etti. 

3/ 9

Portekiz ise uzatmalarda bulduğu golle Çekya’yı 2-1 mağlup etti. 

4/ 9

Böylelikle gruplarda ilk maçlar tamamlandı.


5/ 9

Turnuvada bugün toplamda 3 maç oynanacak.


6/ 9

EURO 2024’TE BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?


19 Haziran Çarşamba günün maç programı şu şekilde;


7/ 9


A Grubu


19.00 Almanya - Macaristan (TRT 1)



8/ 9

22.00 İskoçya - İsviçre (TRT 1)

9/ 9

B Grubu


16.00 Hırvatistan - Arnavutluk (TRT 1)


#EURO 2024
#Almanya
#İsviçre
#Hırvatistan
31 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Memur ve memur emeklisi temmuz zammı enflasyon oranı için gözler TÜİK rakamlarında! İşte avukat, öğretmen, polis, hemşire, vaiz maaşı zam tutarları…