EURO 2024’te ilk grup maçları tamamlandı. A Milli Takım dün akşam F grubunda Gürcistan ile karşılaştı. Ay-yıldızlılar maçtan 3-1’lik skorla galip ayrıldı. Grubun diğer maçında ise Portekiz ve Çekya karşı karşıya geldi. Maç Portekiz’in 2-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı. Bu akşam EURO 2024’te toplamda 3 maç oynanacak. Peki bugün hangi maçlar var? İşte 19 Haziran Çarşamba günün maç programı…

1 / 9 EURO 2024 F Grubu’nda dün akşam 2 maç oynandı.



2 / 9 A Milli Futbol Takımı Gürcistan’ı 3-1 mağlup ederek ilk galibiyetini elde etti.

3 / 9 Portekiz ise uzatmalarda bulduğu golle Çekya’yı 2-1 mağlup etti.

4 / 9 Böylelikle gruplarda ilk maçlar tamamlandı.



5 / 9 Turnuvada bugün toplamda 3 maç oynanacak.



6 / 9 EURO 2024’TE BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

19 Haziran Çarşamba günün maç programı şu şekilde;



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A Grubu

19.00 Almanya - Macaristan (TRT 1)





8 / 9 22.00 İskoçya - İsviçre (TRT 1)