EURO 2024’te ilk grup maçları tamamlandı. A Milli Takım dün akşam F grubunda Gürcistan ile karşılaştı. Ay-yıldızlılar maçtan 3-1’lik skorla galip ayrıldı. Grubun diğer maçında ise Portekiz ve Çekya karşı karşıya geldi. Maç Portekiz’in 2-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı. Bu akşam EURO 2024’te toplamda 3 maç oynanacak. Peki bugün hangi maçlar var? İşte 19 Haziran Çarşamba günün maç programı…
EURO 2024 F Grubu’nda dün akşam 2 maç oynandı.
A Milli Futbol Takımı Gürcistan’ı 3-1 mağlup ederek ilk galibiyetini elde etti.
Portekiz ise uzatmalarda bulduğu golle Çekya’yı 2-1 mağlup etti.
Böylelikle gruplarda ilk maçlar tamamlandı.
Turnuvada bugün toplamda 3 maç oynanacak.
EURO 2024’TE BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
19 Haziran Çarşamba günün maç programı şu şekilde;
A Grubu
19.00 Almanya - Macaristan (TRT 1)
22.00 İskoçya - İsviçre (TRT 1)
B Grubu
16.00 Hırvatistan - Arnavutluk (TRT 1)