Burak Yılmaz’dan yabancı hakem yorumu: ‘Kaosa götürür’

"Analizlerimizi yaptık. Samsunspor'un çok iyi olduğu yerler var. Önemli ve kendilerine artı kazandıran yönlerini tespit ettik. Zaaflarını da tespit ettik. Onlara çalışıyoruz. Samsunspor, çok değerli bir takım. Tesadüfen burada olan bir takım değil. Biz böyle maçları seviyoruz, böyle atmosferlerde daha iyi oynayabileceğimizi düşünüyorum. Bir çekincemiz yok. Umutluyum, çok iyi hazırlandığımızı düşünüyorum."



