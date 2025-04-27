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Bursaspor U14 - Galatasaray U14 maçında fair-play örneği

Bursaspor U14 - Galatasaray U14 maçında fair-play örneği

09:5527/04/2025, Pazar
G: 27/04/2025, Pazar
Yeni Şafak
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TFF U14 Gelişim Ligi çeyrek final maçında Bursaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Bursaspor Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada, fair-play örneği yaşandı. İşte detaylar...

TFF U14 Gelişim Ligi'nde Bursaspor ile Galatasaray kozlarını paylaştı. Bursaspor Tesisleri'nde oynanan maçın 64. dakikasında fair-play örneği yaşandı.

Maçı o dakikaya kadar 2-0 önde götüren Galatasaray, rakip oyuncu yerde sakatlık yaşarken üçüncü golü buldu.

Galatasaray U14 teknik direktörü Burak Özkaya ise bu golün haksız olduğunu düşünerek oyuncularından kalelerini açarak Bursasporlu oyuncuların gol atmasına izin vermelerini istedi.

Hakem düdüğüyle santra yapılırken Galatasaraylı futbolcular Bursaspor'un gol atmasına izin verdi.

Fair-play anları sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

#Galatasaray U14
#Bursaspor U14
#TFF Gelişim Ligi
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