Canlı yayında operasyon: Hakem yorumcuları bile isyan etti

Fenerbahçe maçında Onuachu'nun iptal edilen golünü değerlendiren hakem yorumcularının tamamı istisnasız bir şekilde Trabzonspor'un tepkisine hak verdi. Maçın başında Kadıköy'de öne geçecekken VAR kararıyla durdurulan bordo-mavili kulübün hakkı, bir kez daha tüm Türkiye'nin şahitliğinde yenmiş oldu.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında konuk ettiği Trabzonspor'u 1-0 mağlup ederken, bordo-mavili kulübün hakem yönetimine tepkisi de dinmek bilmiyor.
Başkandan teknik heyetine, futbolcusundan taraftarına kadar tüm camia Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Merkez Hakem Kurulu'nu topa tuttu.
Trabzonspor cephesi özellikle de Onuachu'nun 11. dakikada attığı golün neden iptal edildiği sorusunu TFF ve kurullarına yöneltti.
Trabzonspor camiasının büyük tepkisine neden olan kararla ilgili eski hakemler de istisnasız bir şekilde bordo-mavili takımın net bir golünün yendiğini dile getirdi. İşte yayıncı kuruluş belN Sports'tun "Trio" ekibi başta olmak üzere farklı TV kanallarında yorum yapan eski hakemlerin skandal hakem kararıyla ilgili görüşleri:
Bahattin Duran
"Bu pozisyonda VAR müdahalesi yanlış değil, çok yanlış. VAR bu pozisyona kesinlikle müdahale etmemeliydi. Kontrolsüz bir hareket olsa VAR müdahale edebilirdi. Ciddi faullü oyun olsa VAR müdahale edebilirdi. Bu pozisyon ne şiddetli hareket, ne bir fauldür. Onuachu'nun bu pozisyonda kolları doğaldır."
Deniz Çoban
"Etraflıca konuşmaya gerek yok. Pozisyon yaşandığı anda hakem düdük çalsaydı, bunu ekrana bile getirmezdik. VAR'ın prensiplerinde çok temel bir kural vardır. Burada kontrolsüz bir müdahale olmalı. Kontrolsüz bir müdahale yok burada. Bu nedenle açık ve yanlış bir VAR müdahalesi."
Bülent Yıldırım
"Fenerbahçeli oyuncu sadece topu savuşturuyor. Bu bir atak başlangıç fazı. Burada VAR müdahalesi yanlış. Eğer el kol kontrolsüz olarak kullanılsa, burada açık bir ihlal olsa ancak o zaman müdahale edilebilecek bir pozisyon. Burada maalesef video hakemi burada maçı yöneten hakem gibi müdahalede bulunmuş."
Erman Toroğlu
"Trabzonspor'un iptal edilen golünü 11 tane Fenerli oyuncuya sor, 1 tanesi bile faul demez. Göstere göstere ya... Bu golü Fenerbahçe atsaydı, hakem iptal edebilir miydi? Edemezdi. Trabzonspor'un attığı gol tertemiz, faul yok... Fenerbahçe geçen sene aynı pozisyonu yaşadı. Fener'in golü iptal edilmedi. Bu VAR'larla sezon bitmez."
Ahmet Çakar
"Orta sahada Onuachu topa vurmak için yükseliyor. Arkadan gelen Skriniar'ın farkında değil. Kafaya çıkan her oyuncu kolunu açar, açtığı kol da Skriniar'ın çenesine geliyor. Böyle faul filan olmaz. VAR daveti olmaz, olsa bile iyi hakem o golü iptal etmez, verir... Ardından gelen kırmızı kart tartışılır. Ben olsam sarı verirdim."
Mustafa Çulcu
"Trabzonspor'un Onuachu ile attığı gol öncesi Skriniar ile olan mücadelesinde ellerin, kolların illegal kullanımı yok, dirsek silah olarak kullanılmıyor. Top kazanma mücadelesi içinde arkada bulunan Skriniar'a sadece mücadele gereği doğal bir temas var. Peki VAR niye karışır? Trabzonspor'un buz gibi golü badem oldu."
Bünyamin Gezer
"Skriniar rakibine yapışmış, çıkartmamaya çalışıyor. Onuachu ona rağmen yükselmeye çalışıyor. Eli kolu doğal konumunda, faul olacak bir müdahalede bulunmuyor. Onuachu'ya bu tür pozisyonlarda hep faul çalıyorlar. VAR ancak bariz, net bir faul görürse devreye girmesi lazımdı. Hatalı bir şekilde devreye girdi."
Fırat Aydınus
"Arkadan gelen Skriniar kafasını bu kol hizasına sokarak teması kendi oluşturuyor. Kolun kural dışı kullanımı söz konusu değil. VAR müdahalesiyle gelen gol iptali hatalı. Hakem faulü saha içinde 'dikkatsiz hareket' diye verse anlaşılabilirdi ama bu VAR müdahalesi baştan sona yanlış."