Cedi Osman Euroleague finalindeki favorisini açıkladı

Yunan ekiplerinden Panathinaikos forması giyen Cedi Osman, THY Euroleague'de oynadıkları üçüncülük maçı sonrası konuştu. Milli oyuncu finaldeki favori takımını açıkladı.
THY Euroleague üçüncülük maçında Panathinaikos rakibi Olympiakos'a mağlup oldu ve sezonu dördüncü tamamladı.
Yenilgi sonrası sezonu değerlendiren milli basketbolcu Cedi Osman, Monaco ile Fenerbahçe Beko arasında oynanacak final karşılaşmasında dair de tahminini yaptı.
"Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını isterim. Gerçekten çok güzel bir sezon geçirdiler."
"Bize karşı da gerçekten çok iyi oynadılar. Bu akşam da umarım onlar şampiyon olur."