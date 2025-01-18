Cengiz Ünder’e İtalya’dan teklif: Resmi görüşmeler başladı!

Fenerbahçe’ye 2023 yılında Marsilya’dan transfer olan ve bir türlü istenilen performansı gösteremeyen Cengiz Ünder’e İtalya’dan sürpriz talip çıktı. 27 yaşındaki oyuncu için resmi görüşmeler başladı. İşte detaylar.
Fenerbahçe'de sergilediği performansla beklentilerin altında kalan Cengiz Ünder ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.
Takvim’in haberine göre; Serie A ekiplerineden Torino, Fenerbahçe'den Cengiz Ünder'i kadrosuna katmak için resmi görüşmelere başladı.
Cengiz Ünder, Fenerbahçe'ye 2023 yazında Marsilya'dan 15 milyon euro'ya transfer olmuştu.
Sarı lacivertli formayla toplam 39 maça çıkan Cengiz, 9 gol ve 3 asist üretti.
Güncel piyasa değeri 7.5 milyon euro olarak gösterilen deneyimli oyuncunun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.