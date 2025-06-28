Ciro Immobile Beşiktaş'tan ayrıldı: Yeni takımı açıklandı

Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in yeni sezonda düşünmediği Ciro Immobile takımdan ayrılıyor. 35 yaşındaki forvet oyuncusunun transferi konusunda anlaşma sağlandı. İşte Ciro Immobile'nin yeni adresi...
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer'in raporu doğrultusunda kadroda düşünülmeyen futbolcularla yollarını ayırmak istiyor.
Geçtiğimiz sezon büyük umutlarla transfer edilen ve beklentileri bir türlü karşılayamayan Ciro Immobile'nin takımda kalma inadı kırıldı.
Yıllık 6 milyon euro ücret alan İtalyan forvet oyuncusu, siyah-beyazlılarda bir yıl daha devam etmek istiyordu.
CİRO IMMOBİLE BEŞİKTAŞ'TAN AYRILDI MI?
35 yaşındaki Immobile, ülkesi Serie A'ya geri dönüyor. İtalyan basını forvet oyuncusunun yeni adresini duyurdu.
IMMOBİLE HANGİ TAKIMA TRANSFER OLDU?
Ciro Immobile, İtalyan ekiplerinden Bologna ile anlaşma sağladı. Tecrübeli forvet oyuncusu 1+1 yıllık sözleşmeye imza atacak.
Siyah-beyazlı formayla toplamda 41 karşılaşmaya çıkan Immobile, 19 gol atıp 4 asistlik performans sergiledi.