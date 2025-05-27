Cristiano Ronaldo ayrılığı duyurdu: 3 sürpriz kulüp talip oldu

FIFA Başkanı Gianni Infantino, geçtiğimiz günlerde YouTube'da katıldığı bir yayında Ronaldo'nun transferine ilişkin, "Evet, Cristiano Ronaldo Kulüpler Dünya Kupası'nda oynayabilir. Bazı kulüplerle görüşmeler var, dolayısıyla herhangi bir kulüp izliyorsa ve Ronaldo'yu Kulüpler Dünya Kupası için kiralamakla ilgileniyorsa... Kim bilir." açıklamasında bulundu.



