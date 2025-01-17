Danylo Sikan, Shakhtar Donetsk formasıyla bu sezon adından söz ettirmeye devam ediyor. 36 maçta 8 gol 2 asist kaydeden 23 yaşındaki Ukraynalı futbolcunun adı Süper Lig ekipleri ile anılıyor. Peki, Danylo Sikan kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar.
Danylo Sikan kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi takımlarda oynadı?
Danylo Sikan Ukraynalı bir profesyonel futbolcudur. İşte hakkında detaylı bilgiler:
Kimdir: Danylo Sikan, santrafor pozisyonunda oynayan bir futbolcudur.
Yaşı: 16 Nisan 2001 doğumlu, bu nedenle 2025 yılında 23 yaşında.
Nereli: Zhytomyr, Ukrayna doğumludur.
Hangi Takımlarda Oynadı?
Shakhtar Donetsk: Sikan, kariyerinin büyük bir bölümünü Shakhtar Donetsk'te geçirdi.
Kulüple 2020'den beri profesyonel sözleşmesi bulunuyor ve 2028 yılına kadar uzatıldı.
Hansa Rostock: 2022'nin Ocak ayında kiralık olarak Hansa Rostock'ta oynadı.
Danylo Sikan, Shakhtar Donetsk'te genç takımlardan yetişmiş ve 2020'de A takıma yükselmiştir.
Danylo Sikan Ukrayna milli takımında da forma giymiştir.