Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Danylo Sikan kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi takımlarda oynadı?

Danylo Sikan kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi takımlarda oynadı?

17:1017/01/2025, Cuma
G: 17/01/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber

Danylo Sikan, Shakhtar Donetsk formasıyla bu sezon adından söz ettirmeye devam ediyor. 36 maçta 8 gol 2 asist kaydeden 23 yaşındaki Ukraynalı futbolcunun adı Süper Lig ekipleri ile anılıyor. Peki, Danylo Sikan kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar.

Danylo Sikan kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi takımlarda oynadı?


Danylo Sikan Ukraynalı bir profesyonel futbolcudur. İşte hakkında detaylı bilgiler:


Kimdir: Danylo Sikan, santrafor pozisyonunda oynayan bir futbolcudur.

Yaşı: 16 Nisan 2001 doğumlu, bu nedenle 2025 yılında 23 yaşında.

Nereli: Zhytomyr, Ukrayna doğumludur.


Hangi Takımlarda Oynadı?

Shakhtar Donetsk: Sikan, kariyerinin büyük bir bölümünü Shakhtar Donetsk'te geçirdi.

Kulüple 2020'den beri profesyonel sözleşmesi bulunuyor ve 2028 yılına kadar uzatıldı.



Hansa Rostock: 2022'nin Ocak ayında kiralık olarak Hansa Rostock'ta oynadı.

Danylo Sikan, Shakhtar Donetsk'te genç takımlardan yetişmiş ve 2020'de A takıma yükselmiştir.

Danylo Sikan Ukrayna milli takımında da forma giymiştir.

#Danylo Sikan
#Shakhtar Donetsk
#Ukrayna Premier Lig

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İlk kez evleneceklere evlilik kredisi, çocuk yardımı... 150 bin TL kredisi e-Devlet başvuru ekranı ne zaman açılacak?