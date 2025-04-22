Deniz Çoban skandal hatayı açıkladı: Ligin gidişatı değişti

Başakşehir-Gaziantep FK maçı Zorbay Küçük





"Zorbay Küçük bu sezonun değil kariyerinin en başarısız maçını yönetmiş olabilir. onun hatalarına VAR da ayak uydurunca, ortaya felaket bir maç yönetimi çıktı. Yaptığı hataları tek tek yazamayacağım. Kritik olanları sıralarsam: Ömer Ali itirazdan iki kez sarı kartı hak etti, hiç kart görmedi. Maxim ikinci sarı kartla 23’te atılmalıydı, atılmadı. Ogün iki kez sarı kart görmeliydi, görmedi. 37’de Başakşehir lehine verilen penaltıdaki VAR müdahalesi hatalıydı. Bence pozisyonda penaltı yoktu. 65’te Kemen rakibine tokat attı, kırmızı kart görmeliydi, sarı kart dahi görmedi. 76’da Viana, Piatek’e faulünde ikinci sarı karttan atılmalıydı, atılmadı. 90+5’te Gaziantep lehine net bir penaltı verilmedi. Muhammed’in Sorescu’ya açık faulünde hakem devam dedi, VAR da oralı olmadı."