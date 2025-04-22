Deniz Çoban skandal hatayı açıkladı: Ligin gidişatı değişti

Eski hakem Deniz Çoban, Süper Lig'in 32. haftasını değerlendirdi. Maçlardaki hakem kararlarını yorumlayan Çoban, Fenerbahçe-Kayserispor maçında yapılan hatanın ligin gidişatını değiştirdiği öne sürdü.
Deniz Çoban'ın Süper Lig'in 32. haftasındaki hakem kararlarıyla ilgili Fanatik'te yer alan analizleri şöyle:
"Bu hafta Fenerbahçe-Kayserispor, Göztepe-Beşiktaş ve Başakşehir FK-Gaziantep FK maçlarında yaşanan VAR hataları kabul edilebilir seviyenin çok çok üstündeydi."
Galatasaray-Bodrum FK maçı: Mehmet Türkmen
"Maçta Mehmet Türkmen’e fazla iş düşmedi. Hakemi zora sokacak pozisyonlar da yaşanmadı. Oyuncular futbola odaklıydılar ve genelde sportmence davrandılar. Bu da hakemin işini fazlasıyla kolaylaştırdı."
"Maç içinde hakeme bir kez ihtiyaç oldu. Orada da yanlış karar verdi. 42.dakikada Sara ceza sahasında yerde kaldı. Aslında Ahmet topu çok temiz kazanmıştı. Sara’ya bir hamlesi yoktu. Hakem, yeri de iyi olmasına rağmen penaltı düdüğü çaldı. Neyseki VAR devreye girdi ve maçı kurtardı."
"Bu pozisyonu monitörden izleyen Mehmet Türkmen’in Sara’ya aldatmadan dolayı sarı kart vermemesini anlayamadım. Sara, mutlak sarı kartla cezalandırılmalıydı."
"22.dakikada Barış-Ajeti pozisyonunda hakemin devam kararını doğru olduğu fikrindeyim."
Fenerbahçe-Kayserispor maçı: Oğuzhan Çakır
"Maçta hakem açısından kritik üç pozisyon yaşandı. İkisinde penaltı beklentisi vardı. Hakem pozisyonları devam ettirdi. Birinde VAR devreye girdi ve penaltı verildi."
"Hakemin en büyük hatası 48.dakikada Kayserispor’un golünden önce Gökhan Sazdağı’nın Szymanski’ye yaptığı açık faulü atlamasıydı. Fenerbahçeli oyuncuya, Gökhan’ın çok net faulü vardı. Bura da VAR da devreye girmeliydi. Girmeyince önemli bir hataya imza atıldı. Maçın ve ligin gidişatı değişti."
"58.dakikada, ilk penaltı pozisyonunda top, Kayserili savunma oyuncusu Jeanvier’in kapalı koluna çapmıştı. Kolları doğal konumdaydı ve pozisyonda hakemin penaltı vermemesi bence doğruydu."
"76. dakikada Kayserispor ceza sahası içinde Gökhan Sazdağ’nın açık olan kolundan dönen topta da hakem pozisyonu devam ettirdi. Pozisyonda açık penaltıyı atladı. VAR devreye girerek doğru bir müdahaleyle penaltı kararı verildi."
Göztepe-Beşiktaş maçı: Ozan Ergün
"Maçın hakemi Ozan Ergün çok fazla kritik pozisyonla karşılaşmadığı bir maç yönetti. Kendisine iki kez ihtiyaç oldu, ikisinde de hatalı karar verdi."
"39. dakikada Svensson ceza sahası içinde rakibi Tjianic’i kontrol ederken, açık şekilde topu eliyle oynadı. Burada Göztepe lehine penaltı verilmesi gerekirdi ancak maç devam etti. VAR odasında bulunanlarda bu açık ihlali gözden kaçırdılar, kontrol dahi etmediler."
"90+5. dakikada Mert Günok topu elleriyle kontrol edemedi. Dizlerinin arasına sıkıştırarak, rakibinin de topla oynamasına müsaade etmedi. Bu, endirekt serbest vuruşu gerektiren bir ihlaldi. Kale sahası üzerinden Göztepe takımı endirekt serbest vuruş kullanması gerekirken, hakem Göztepe aleyhine faul çaldı. Bu kadar açık bir kuralı ters yorumlamak, Süper Lig hakemine yakışmadı."
Hatayspor-TÜMOSAN Konyaspor: Halil Umut
"Ligin en tecrübeli ismi, onu zorlamayan, kritik bir pozisyonla karşılaşmadığı, çok rahat bir maçı tamamladı. Tartışılacak bir kararı olmadı. Başarılı bir yönetim sergiledi."
Kasımpaşa-Sivasspor maçı: Ali Şansalan
"Ali Şansalan son haftalarda görev yaptığı maçları çok keyifsiz ve durgun yönetiyor. Pozisyonları çok uzaktan takip ediyor. Ceza sahası pozisyonlarına yaklaşmıyor. Neden böyle bilemiyorum? Bu hafta da faul ve kart standardı çok düşüktü. İki kez VAR müdahalesiyle penaltı verdi. 40’ta Sivasspor lehine verilen penaltıda VAR yerinde bir müdahalede bulundu. Pozisyon yaşanırken Ali Şansalan pozisyonu en az 20 metre mesafeden izliyordu. Kaçan penaltı vuruşunu tamamlayan Uğur, ceza sahasına erken giriyor. VAR müdahalesiyle golün iptali doğruydu. 90+8’de Fall’ın yerde kaldığı pozisyonda verilen penaltı doğruydu."
Adana Demirspor-Trabzonspor maçı: Abdullah Buğra Taşkınsoy
"Geçtiğimiz haftadan sonra, Buğra Taşkınsoy’un bu hafta da başarılı maç yönettiğini söyleyebilirim. Kart ve faul hataları olsa da kabul edilebilir seviyedeydi. Sonuca tesir edecek olumsuz kararı olmadı."
Başakşehir-Gaziantep FK maçı Zorbay Küçük
"Zorbay Küçük bu sezonun değil kariyerinin en başarısız maçını yönetmiş olabilir. onun hatalarına VAR da ayak uydurunca, ortaya felaket bir maç yönetimi çıktı. Yaptığı hataları tek tek yazamayacağım. Kritik olanları sıralarsam: Ömer Ali itirazdan iki kez sarı kartı hak etti, hiç kart görmedi. Maxim ikinci sarı kartla 23’te atılmalıydı, atılmadı. Ogün iki kez sarı kart görmeliydi, görmedi. 37’de Başakşehir lehine verilen penaltıdaki VAR müdahalesi hatalıydı. Bence pozisyonda penaltı yoktu. 65’te Kemen rakibine tokat attı, kırmızı kart görmeliydi, sarı kart dahi görmedi. 76’da Viana, Piatek’e faulünde ikinci sarı karttan atılmalıydı, atılmadı. 90+5’te Gaziantep lehine net bir penaltı verilmedi. Muhammed’in Sorescu’ya açık faulünde hakem devam dedi, VAR da oralı olmadı."
Çaykur Rizespor-Eyüpspor maçı: Ümit Öztürk
"Ümit Öztürk futbolu bilen, faul ve kart standardı yüksek bir hakem olmasına rağmen bu maçta belki de hakemliğinin en çok kart hatası yaptığı maçını yönetti. En az 4 sarı kart hatası yaptığını söyleyebilirim. Yaptığı bu hataların maçın gidişatını etkilememesi şansıydı. 75’te Rizespor’un kazandığı gol öncesi kullanılan serbest vuruşta verilen faul kararı doğruydu."
Alanyaspor-Samsunspor maçı: Atilla Karaoğlan
"Maça iyi başlayamadı. İlk 30 dakikaya 4 sarı kart hatası sığdırdı. Tecrübesinin altında bir maç çıkarttı. Yardımcı hakem Volkan Narinç de göze batan ofsayt hataları yaptı. 50’de Samsunspor lehine verilen penaltıda hakemin yanıldığı fikrindeyim. Ertuğrul çok net topla oynadı ve topu uzaklaştırdı. Sonradan Dmata ile olan temasının ihlal olmadığını düşünüyorum. Penaltı verilmemeli olsa daha doğru olurdu. 90’da Van Drongelen’in Efecan’ın ayağına bastığı pozisyonda ikinci sarı karttan kırmızı çıkması gerekirdi. Hakem pozisyonda faul çalmadı."