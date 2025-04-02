Derbi öncesi endişelendiren görüntü: Galatasaraylılar isyan etti

Fenerbahçe derbisi için Kadıköy'e gelen Galatasaraylı taraftarlar, Ülker Stadyumu girişinde kendilerine zorluk çıkarıldığını belirterek duruma isyan etti.
Galatasaray taraftarı, Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe derbisinde takımlarını yalnız bırakmadı.
RAMS Park’ta toplanan taraftarlar, 28 otobüsle müsabakanın oynanacağı Ülker Stadyumu’na geldi.
Taraftarlar, bilet ve üst aramalarının yapılmasının ardından stadyuma giriş yapmak için hareket geçti.
Sarı-kırmızılı taraftarların, Ülker Stadyumu'nun dışında yer alan tünelde sıkışık bir halde tutuldukları görüldü.
Tek tünelden stada alınmaya çalışılan Galatasaraylı taraftarlar, izdiham tehlikesi yaşadıklarını belirterek duruma isyan etti.