Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Derbi öncesi endişelendiren görüntü: Galatasaraylılar isyan etti

Derbi öncesi endişelendiren görüntü: Galatasaraylılar isyan etti

18:552/04/2025, Çarşamba
G: 2/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Fenerbahçe derbisi için Kadıköy'e gelen Galatasaraylı taraftarlar, Ülker Stadyumu girişinde kendilerine zorluk çıkarıldığını belirterek duruma isyan etti.

Galatasaray taraftarı, Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe derbisinde takımlarını yalnız bırakmadı. 

RAMS Park’ta toplanan taraftarlar, 28 otobüsle müsabakanın oynanacağı Ülker Stadyumu’na geldi. 

Taraftarlar, bilet ve üst aramalarının yapılmasının ardından stadyuma giriş yapmak için hareket geçti.

Sarı-kırmızılı taraftarların, Ülker Stadyumu'nun dışında yer alan tünelde sıkışık bir halde tutuldukları görüldü.

Tek tünelden stada alınmaya çalışılan Galatasaraylı taraftarlar, izdiham tehlikesi yaşadıklarını belirterek duruma isyan etti.


#Türkiye Kupası
#Galatasaray
#Fenerbahçe
#Ülker Stadyumu

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ATV canlı izle 2 Nisan 2025: Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final Atv canlı yayını