Derbi öncesi endişelendiren görüntü: Galatasaraylılar isyan etti

Fenerbahçe derbisi için Kadıköy'e gelen Galatasaraylı taraftarlar, Ülker Stadyumu girişinde kendilerine zorluk çıkarıldığını belirterek duruma isyan etti.

1 /5 Galatasaray taraftarı, Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe derbisinde takımlarını yalnız bırakmadı.

2 /5 RAMS Park’ta toplanan taraftarlar, 28 otobüsle müsabakanın oynanacağı Ülker Stadyumu’na geldi.

3 /5 Taraftarlar, bilet ve üst aramalarının yapılmasının ardından stadyuma giriş yapmak için hareket geçti.

4 /5 Sarı-kırmızılı taraftarların, Ülker Stadyumu'nun dışında yer alan tünelde sıkışık bir halde tutuldukları görüldü.