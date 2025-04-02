Derbi öncesi yıldız isimden Mourinho'ya sürpriz talep! "Karar sizin ancak..."

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Zorlu maç öncesi sarı-lacivertlilerde yıldız isim, Jose Mourinho ile konuşarak özel bir istekte bulundu. İşte ayrıntılar...
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray, çarşamba akşamı Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Saat 20.45'te başlayacak derbiyi hakem Cihan Aydın yönetecek. Karşılaşmada Aydın'ın yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Volkan Ahmet Narinç yapacak.
Mücadeleye kısa bir süre kala Fenerbahçe'de sakat oyuncuların durumları da netleşmeye başladı. Yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen maç kaçırmayan ve az bir dakika olsa da görev yapan 39 yaşındaki Edin Dzeko idmanları aksatmıyor.
Sezon başından bu yana takımın en önemli hücum silahlarından biri olan ve Bodrum FK maçına maskeyle çıkan Dzeko, maç öncesinde teknik direktör Jose Mourinho ile özel bir görüşme gerçekleştirdi.
Sabah'ın haberine göre Boşnak golcü, Galatasaray'la oynanacak Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçına 11'de başlamak istiyor.
Teknik direktörü Jose Mourinho ile özel bir görüşme yapan ve forma talep eden tecrübeli santrforun, "Takımı böylesine önemli ve büyük bir maçta yalnız bırakmak istemiyorum. Yaşadığım sakatlıklar oynamama engel değil. Kendimi çok iyi hissediyorum. Karar sizin ancak görev verirseniz ben en iyi halimde mücadelemi yapacağım" dediği belirtildi.
Boşnak forvet pazartesi günü de takımla çalıştı. Mourinho'nun sağlık heyetiyle görüşme yapacağı ve tecrübeli kaptanının durumunu değerlendireceği öğrenildi.
Sağlık risklerini göz önünde bulundurarak temkinli davranan Portekizli çalıştırıcı, kulüp doktorlarından '90 dakika oynamasında bir sorun yok' bilgisini alması halinde kadrosunu yeniden şekillendirebilecek.