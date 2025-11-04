Yeni Şafak
Derbide kırmızı kart gören Sergen Yalçın'ın cezası netleşti

09:48 4/11/2025
Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde direkt kırmızı kart gören siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın'ın alacağı ceza belli oldu.

Sezonun geri kalanı için büyük önem taşıyan derbide Fenerbahçe'ye son derece dramatik bir şekilde yenilen Beşiktaş'ta moraller altüst oldu. 

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre siyah-beyazlı taraftarlar takımını 10 kişi bırakan Orkun Kökçü kadar teknik direktör Sergen Yalçın'a da tepki gösterdi.

Takımın en çok kendisine ihtiyaç duyduğu anlarda sakin kalamayan ve direkt kırmızı kart gören tecrübeli teknik adam, talimatnameye göre en az iki maç ceza alacak.

Hakem raporunda hakaret ya da küfür olması durumunda ise ceza daha da artacak.

