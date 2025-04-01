Derbideki VAR müdahalesi doğru muydu? Deniz Çoban açıkladı

"Maçın hakeminin 90 dakika boyunca faul ve kart hataları vardı. Örneğin Mertens, 10 dakika içinde üç kez sarı kartlık ihlal yaptı ama ama maçı kartsız tamamladı. VAR’ın gereksiz müdahaleleri hakem kararlarına göre daha tartışmalıydı."



