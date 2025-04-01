Derbideki VAR müdahalesi doğru muydu? Deniz Çoban açıkladı

Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği maçta hakem Yasin Kol'un performansı eleştiri almıştı. Özellikle Frankowski'ye gösterilen kırmızı kart çok konuşulmuştu. Eski hakem Deniz Çoban, Yasin Kol ve VAR'ın derbideki performansını değerlendirdi.
Deniz Çoban'ın derbideki hakem performansıyla ilgili Fanatik'te yer alan yorumları şu şekilde:
"Maçın hakeminin 90 dakika boyunca faul ve kart hataları vardı. Örneğin Mertens, 10 dakika içinde üç kez sarı kartlık ihlal yaptı ama ama maçı kartsız tamamladı. VAR’ın gereksiz müdahaleleri hakem kararlarına göre daha tartışmalıydı."
"33. dakikada Muçi, Frankowski’nin müdahalesiyle yerde kalınca hakem Galatasaraylı oyuncuya sarı kartını gösterdi. Bu pozisyon hakem taktirindeydi. Sarı kartın kabul göreceği bir pozisyondu. Bariz gol şansı için gerekli olan 'kaleye mesafe' ve 'top kontrolü' kriterleri vardı ancak 'oyunun yönü' ve 'savunma oyuncularının konumu' kriteri tartışmalıydı. VAR müdahalesi yanlıştı. Hakem kararı esas olmalıydı."
"79’da Beşiktaş ceza sahası içinde Sanchez yerde kaldı. Penaltı bekledi. Hakemin devam kararı doğruydu."
"Maçın uzatma dakikalarında Semih’in Sanchez hamlesinde VAR müdahalesiyle kırmızı kart çıktı. Burada da VAR müdahalesi yine hatalıydı. Semih’in darbesinde ayak yüksekte olsa da kramponunun tabanı rakibe tam olarak oturmamıştı. Hakem kararı esas olacak bir pozisyondu."