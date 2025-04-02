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Derbiye damga vuran pozisyon: Ofsayt mı değil mi?

Derbiye damga vuran pozisyon: Ofsayt mı değil mi?

21:512/04/2025, Çarşamba
G: 2/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Fenerbahçe'nin Galatasaray karşısında Sebastian Szymanski ile bulduğu gol büyük tartışma çıkardı. Karşılaşmanın hakemi Cihan Aydın'ın iptal ettiği gol, VAR uyarısıyla geçerli sayıldı.

Ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray, Türkiye Kupası çeyrek finalinde karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılılar, Kadıköy'de oynanan mücadelede Victor Osimhen'in 10 ve 27. dakikalarda bulduğu gollerle 2-0 öne geçti.

Sarı-lacivertliler, ilk yarının son dakikasında Szymanski ile Galatasaray'a cevap verdi.

Talisca'nın pası sonrası Szymanski'nin fileleri havalandırdığı pozisyon tartışmalara neden oldu.

Maçın hakemi Cihan Aydın, yardımcısının uyarısıyla Fenerbahçe'nin skoru 2-1'e getiren golünü iptal etti. Ancak VAR devreye girdi ve pozisyonda ofsayt olmadığını tespit ederek golü geçerli saydı. 

Yarı otomatik ofsayt sisteminin ekrana getirdiği görüntüde Szymanski'nin ofsayt olmadığı görüldü.

#Türkiye Kupası
#Fenerbahçe
#Galatasaray

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