Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Dünya basını Victor Osimhen'in attığı inanılmaz golü konuşuyor: 'İnsanüstü'

Dünya basını Victor Osimhen'in attığı inanılmaz golü konuşuyor: 'İnsanüstü'

Haber Merkezi
10:2020/10/2024, Pazar
G: 20/10/2024, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray deplasmanda Antalyaspor'u 3-0 mağlup etti. Mücadeleye Victor Osimhen'in attığı inanılmaz gol damga vurdu. Osimhen'in attığı bu gol, dünya basınına da damga vurdu.

Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaştı.

Mücadeleyi sarı kırmızılı takım Icardi ve Osimhen'in attığı gollerle 3-0 kazandı.

Karşılaşmanın son dakikalarından inanılmaz bir röveşata golü atan Osimhen, mücadeleye damga vurdu. 

Osimhen'in attığı bu gol, dünya basınında da geniş yer buldu.

İşte atılan gazete başlıkları:

AS: Osimhen, Türkiye liginde yılın golünü kaydetti.

A Bola: Bu bir uçan bisiklet mi? Bu, Zorro mu? Hayır, bu Osimhen!

Corriere dello Sport: Osimhen süper bir röveşata golü attı ve Mertens'e koştu.

DailySports: Muhteşem Osimhen röveşatayla Türkiye'de sezonun en güzel golünü attı. 

noticiasaominuto: Osimhen'in muazzam röveşata golü mutlaka Puskas Ödülü'ne aday olacaktır

Prompt News Online: Sakatlıktan dönen Osimhen akıllara zarar bir röveşata golü attı.

Gistmania: Osimhen'in ağızları açık bırakan röveşata golü, Antalyaspor karşısında skoru belirledi. 

Il Mattino: Osimhen'e bak Napoli! Nijeryalı yıldız Antalyaspor ağlarına harika bir röveşata golü kaydetti

AreaNapoli: Muhteşem Osimhen'den 3.5 metre yüksekte enfes röveşata. İnsanüstü

Foot Mercato: Osimhen'den harika dönüş! Sakatlıktan kurtulan golcü, Antalyaspor ağlarına enfes bir röveşata golü attı.

Onze: Victor Osimhen'in Türkiye'deki çılgın dönüşü

OSIMHEN'İN ATTIĞI GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

#Galatasaray
#Osimhen
#Antalyaspor

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
PTT personel alımı başvuru tarihleri ile şartları hakkında ayrıntılar...