Dünya basını Victor Osimhen'in attığı inanılmaz golü konuşuyor: 'İnsanüstü'

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray deplasmanda Antalyaspor'u 3-0 mağlup etti. Mücadeleye Victor Osimhen'in attığı inanılmaz gol damga vurdu. Osimhen'in attığı bu gol, dünya basınına da damga vurdu.
Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaştı.
Mücadeleyi sarı kırmızılı takım Icardi ve Osimhen'in attığı gollerle 3-0 kazandı.
Karşılaşmanın son dakikalarından inanılmaz bir röveşata golü atan Osimhen, mücadeleye damga vurdu.
Osimhen'in attığı bu gol, dünya basınında da geniş yer buldu.
İşte atılan gazete başlıkları:
AS: Osimhen, Türkiye liginde yılın golünü kaydetti.
A Bola: Bu bir uçan bisiklet mi? Bu, Zorro mu? Hayır, bu Osimhen!
Corriere dello Sport: Osimhen süper bir röveşata golü attı ve Mertens'e koştu.
DailySports: Muhteşem Osimhen röveşatayla Türkiye'de sezonun en güzel golünü attı.
noticiasaominuto: Osimhen'in muazzam röveşata golü mutlaka Puskas Ödülü'ne aday olacaktır
Prompt News Online: Sakatlıktan dönen Osimhen akıllara zarar bir röveşata golü attı.
Gistmania: Osimhen'in ağızları açık bırakan röveşata golü, Antalyaspor karşısında skoru belirledi.
Il Mattino: Osimhen'e bak Napoli! Nijeryalı yıldız Antalyaspor ağlarına harika bir röveşata golü kaydetti
AreaNapoli: Muhteşem Osimhen'den 3.5 metre yüksekte enfes röveşata. İnsanüstü
Foot Mercato: Osimhen'den harika dönüş! Sakatlıktan kurtulan golcü, Antalyaspor ağlarına enfes bir röveşata golü attı.
Onze: Victor Osimhen'in Türkiye'deki çılgın dönüşü