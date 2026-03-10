Dünya Kupası play-off maçı ertelenecek mi? FIFA'ya flaş çağrı

ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan savaş, futbolu vurdu. FIFA'ya Irak'tan 2026 Dünya Kupası play-off maçları öncesi erteleme çağrısı geldi.
ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan savaş, futbol dünyasını da etkilemeye devam ediyor. Ortadoğu yapılması planlanan birçok spor organizasyonunun ertelenmesine ya da iptal edilmesine neden olan çatışmalar nedeniyle şimdi de 2026 Dünya Kupası play-off maçları tehlikeye girdi.
Irak Milli Takımı Teknik Direktörü Graham Arnold, savaş nedeniyle oyuncularının ve personelinin ulaşımındaki zorlukları gerekçe göstererek, FIFA'dan 2026 Dünya Kupası için yapılacak kıtalararası play-off maçlarının ertelenmesini istedi.
Asya takımı, Dünya Kupası'na katılabilmek için 31 Mart'ta Meksika'nın Monterrey şehrinde Surinam - Bolivya eşleşmesinin galibiyle oynayacak. Ancak Irak hava sahası 1 Nisan'a kadar kapalı olduğundan, takım bir araya gelemiyor veya seyahat edemiyor.
NTV Spor'un aktardığına göre Graham Arnold, CNN'e yaptığı açıklamada "Eğer maçın Meksika'da oynanması için ısrar edilirse Bağdat'tan çıkmakta zorlanacağız. Oyuncularımın yaklaşık yüzde 60'ı Irak'ta oynuyor, tüm teknik ekibim de Irak'ta yaşıyor. Sağlık ekibim ise Katar'da yaşıyor ve şu anda Meksika vizesi almakta zorluk çekiyoruz. FIFA'nın bu konuda hızlı bir karar vermesi gerekiyor çünkü bu sorunlar göz önüne alındığında, durum biraz adaletsiz." dedi.
Avustralyalı teknik adam, Surinam ile Bolivya arasındaki maçın planlandığı gibi 26 Mart'ta Monterrey'de oynanmasını ve bu maçın galibinin, 11 Haziran'da başlayacak Dünya Kupası'ndan kısa bir süre önce Amerika Birleşik Devletleri'nde kendi takımıyla karşılaşmasını önerdi.