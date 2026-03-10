Dünya Kupası play-off maçı ertelenecek mi? FIFA'ya flaş çağrı

NTV Spor'un aktardığına göre Graham Arnold, CNN'e yaptığı açıklamada "Eğer maçın Meksika'da oynanması için ısrar edilirse Bağdat'tan çıkmakta zorlanacağız. Oyuncularımın yaklaşık yüzde 60'ı Irak'ta oynuyor, tüm teknik ekibim de Irak'ta yaşıyor. Sağlık ekibim ise Katar'da yaşıyor ve şu anda Meksika vizesi almakta zorluk çekiyoruz. FIFA'nın bu konuda hızlı bir karar vermesi gerekiyor çünkü bu sorunlar göz önüne alındığında, durum biraz adaletsiz." dedi.